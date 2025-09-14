Nazilli'de pazar yerinde çıkan akraba kavgasında 1 kişi bıçakla ağır yaralandı.
Şirinevler Mahallesi'nde kurulan pazarda K.G. (25) ile amcasının oğlu B.G. (17) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.G, yanında bulunan bıçakla K.G'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan K.G. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı, ardından Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.
Şüpheli B.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Nazilli'de Akraba Kavgası: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?