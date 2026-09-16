Nazilli'de devrilen motosiklette yaralanan 9 yaşındaki kız hastaneye kaldırıldı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu motosiklette bulunan 9 yaşındaki kız çocuğu yaralandı. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde devrilen motosiklette bulunan 9 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.
A.C. idaresindeki 09 ALD 074 plakalı motosiklet, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada motosiklette bulunan sürücünün kızı İ.C. (9) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan İ.C'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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