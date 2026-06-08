Nazilli\'de Elektrikli Bisiklet Çarpışması: 2 Çocuk Yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2 elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 çocuk yaralandı.

Turan Mahallesi 129 Sokak ile 329 Sokak kesişiminde İ.A. (13) ile E.B.O. (13) idaresindeki elektrikli bisikletler çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle 2 çocuk da yola savruldu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada çevredeki vatandaşlar, yaralı çocuklara ilk müdahaleyi yaptı. Bazı vatandaşlar İ.A'nın güneşten etkilenmemesi için kartonla gölge yaptı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.