Aydın'ın Nazilli ilçesinde elektrik bisikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, N.Ö'nün kullandığı elektrikli bisiklet, Altıntaş Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan F.K'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü ile yaya yaralandı.
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Nazilli'de Elektrikli Bisikletin Yaya ile Çarpışması - Son Dakika
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