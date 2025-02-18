Nazilli\'de Ev Yangını

Aydın'ın Nazilli ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
Alparslan Türkeş Bulvarındaki bir apartmanın ikinci katında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen ev sahibi, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
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