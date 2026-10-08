Nazilli'de ileri sürülen kozalak tartışmasında akrabasınca vurulan eski muhtar öldü - Son Dakika
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Nazilli'de ileri sürülen kozalak tartışmasında akrabasınca vurulan eski muhtar öldü

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Nazilli\'de ileri sürülen kozalak tartışmasında akrabasınca vurulan eski muhtar öldü
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde kestane kozalakları yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışmada eski muhtar İsmail Kılıç (57), akrabası N.A. (70) tarafından tüfekle sırtından vuruldu. Kılıç, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı; kaçan şüpheli aranıyor.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kestane kozalakları yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışmada akrabası N.A. (70) tarafından tüfekle sırtından vurulan eski muhtar İsmail Kılıç (57), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: DHA
İsmail Kılıç3. SayfaNazilliGüncelAydınSuçSon Dakika

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