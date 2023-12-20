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Nazilli'de kaza: Otomobil evin bahçe duvarını yıktı - Son Dakika
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Nazilli'de kaza: Otomobil evin bahçe duvarını yıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştıktan sonra bir evin bahçe duvarı yıkıldı.

Nazilli\'de kaza: Otomobil evin bahçe duvarını yıktı
20.12.2023 - 09:27,
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde başka bir otomobille çarpışarak kontrolden çıkan otomobil, bir evin bahçe duvarını yıktı.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda seyir halinde olan F.I'nın kullandığı 09 R 3734 plakalı otomobil, karşı yönden gelen U.B. idaresindeki 09 AFS 606 plakalı otomobille 1897 Sokak kesişiminde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden F.I'nın kullandığı otomobil, bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Çarpışma sonucu evin bahçe duvarı yıkıldı.

Kaynak: AA
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