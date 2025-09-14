Nazilli'de Motosiklet Kazası!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki sürücü, eşi ve çocuğu yaralandı.
M.K. idaresindeki 46 D 8417 plakalı otomobil, Yeşil Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda H.A. yönetimindeki 09 APA 901 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü H.A, motosikletteki eşi B.A. ve çocuğu E.A. yaralandı.
Yaralılar ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
