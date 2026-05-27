Nazilli\'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
M.B'nin kullandığı 09 ASP 075 plakalı motosiklet, Aydın-Denizli Karayolu Dallıca Mahallesi'nde lastiğinin patlaması sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile yolcu S.S. yaralandı.
Yaralılar ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
