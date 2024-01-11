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Nazilli'de Motosiklet Kazası: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Nazilli'de Motosiklet Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, M.E. idaresindeki bir motosiklet ile A.K. yönetimindeki diğer motosiklet çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte motosiklette bulunan yolcu yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralıları Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Nazilli\'de Motosiklet Kazası: 3 Kişi Yaralandı
11.01.2024 - 19:51,
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

M.E. idaresindeki 09 AES 217 plakalı motosiklet, A.K. yönetimindeki 09 AKK 410 plakalı motosikletle, Hürriyet Caddesi 101 Sokak'ta çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle 09 AES 217 plakalı motosikletteki yolcu F.K. yaralandı.

Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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