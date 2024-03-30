Nazilli\'de motosiklet kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Adıyaman'da Konteyner Yatakhanesinde Yangın: İşçiler Kurtuldu

Adıyaman'da kalıcı konutların yapıldığı bölgede bulunan 3 katlı konteyner yatakhanede çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yatakhanede kalan 461 işçi yara almadan kurtulurken olay yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Vali Osman Varol, yangının çatıdan elektrik kaynaklı olduğunu belirterek, işçilerin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini ve herhangi bir yaralanma veya can kaybının olmadığını açıkladı.