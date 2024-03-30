Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Rıfat Emre Hazan (22) idaresindeki 09 AJE 107 plakalı motosiklet, İstiklal Mahallesi Ordu Caddesi'nde Y.Ü'nün kullandığı 09 AGK 022 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Hazan yaralandı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Hazan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Y.Ü, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Nazilli'de motosiklet kazası: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde babaannesinin üçüncü katta bulunan evinin balkonundan yere düşen 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı olay, Yenigün Mahallesi Hasırcılar Caddesi üzerinde meydana geldi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Buharkent ilçesinde yaptığı alt ve üst yapı çalışmaları ile sıcak asfalt çalışmaları vatandaşlar tarafından tam not aldı. Vatandaşlar, Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.
Çankırı'nın merkezinde bulunan Yamaç sokakta bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, 31 Mart yerel seçimlerine saatler kala son büyük seçim mitingini binlerce Kuşadalının katılımıyla İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda yaptı. Başkan Günel, konuşmasında sevgi ve destek mesajları verirken, rakiplerine cevaplarını da sandıkta vereceklerini belirtti.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde babaannesinin üçüncü katta bulunan evinin balkonundan yere düşen 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından cenaze namazı düzenlenecek.
Adıyaman'da kalıcı konutların yapıldığı bölgede işçilerin kaldığı 3 katlı konteyner yatakhanede çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yatakhanede kalan 461 işçi yara almadan kurtulurken olay yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Vali Osman Varol, yangının çatıdan elektrik kaynaklı olduğunu belirtirken, herhangi bir yaralı veya can kaybının olmadığını açıkladı.
Aydın'ın Buharkent ilçesinde yapılan alt ve üst yapı çalışmaları ile sıcak asfalt çalışmalarından memnun olan vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.
Adıyaman'da kalıcı konutların yapıldığı bölgede bulunan 3 katlı konteyner yatakhanede çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yatakhanede kalan 461 işçi yara almadan kurtulurken olay yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Vali Osman Varol, yangının çatıdan elektrik kaynaklı olduğunu belirterek, işçilerin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini ve herhangi bir yaralanma veya can kaybının olmadığını açıkladı.
Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, 31 Mart yerel seçimlerine saatler kala son büyük seçim mitingini binlerce Kuşadalının katılımıyla İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda yaptı. Kuşadalılar, ellerinde taşıdıkları meşale, döviz ve pankartlarla Başkan Ömer Günel'i coşkuyla karşıladı.
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