Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
S.M. idaresindeki 09 ALF 342 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle 140 Sokak kesişiminde U.S'nin kullandığı 09 BG 300 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan S.M. yaralandı.
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Nazilli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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