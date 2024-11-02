Nazilli'de Kaza: 2 Yaralı, 1 Ağır - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nazilli'de Kaza: 2 Yaralı, 1 Ağır

Nazilli\'de Kaza: 2 Yaralı, 1 Ağır

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olayda, sürücüsü alkollü olduğu iddia edilen otomobil kaçarken, diğer sürücü ve yolcu hastaneye kaldırıldı. Kazaya dair soruşturma devam ediyor.

02.11.2024 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Yeni Sanayi Mahallesi Şehit Naci Ülker Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sanayi Kavşağı istikametine doğru gitmekte olan Suat K. yönetimindeki 09 ANR 362 plakalı otomobil, 501 sokağa dönüş yapmak isteyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 20 ALS 665 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada Suat K. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Mehmet Uysal, otomobilin takla atması sonucu yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen 20 ALS 665 plakalı otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçarken, aynı otomobilde tamirci olduğu ve sürücüyü tanımadığını iddia edilen M.Ç. ise tedaviyi kabul etmedi. M.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ağır yaralan Suat K. ve yolcu konumunda bulunan Mehmet Uysal, olay yerine gelen ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kazaya ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mehmet Uysal, Güvenlik, Otomobil, Nazilli, Güncel, Aydın, Hukuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nazilli'de Kaza: 2 Yaralı, 1 Ağır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:14 İranlı genç kadından “zorunlu örtünme“ kuralına karşı iç çamaşırlı eylem İranlı genç kadından "zorunlu örtünme" kuralına karşı iç çamaşırlı eylem
20:54 Beşiktaş, Kasımpaşa’ya sahasında 3-1 yenildi Beşiktaş, Kasımpaşa'ya sahasında 3-1 yenildi
20:46 Şirin’i katleden cani, vahşi cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı Şirin'i katleden cani, vahşi cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı
20:37 Mustafa Varank’ın bindiği arazi aracı kaza yaptı Mustafa Varank'ın bindiği arazi aracı kaza yaptı
17:00 Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
09:54 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti
09:48 ABD’de elektronik oy verme ekranında ’’Trump’’ hatası gündem oldu ABD'de elektronik oy verme ekranında ''Trump'' hatası gündem oldu
09:39 Cristiano Ronaldo’dan Messi tezahüratlarına olay tepki Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki
09:38 Kredi kartlarında kademeli faiz dönemi başladı Az borcu olan daha az faiz ödeyecek Kredi kartlarında kademeli faiz dönemi başladı! Az borcu olan daha az faiz ödeyecek
09:34 Cemal Enginyurt’tan CHP’li Gamze Taşcıer’e Ahmet Özer tepkisi Cemal Enginyurt'tan CHP'li Gamze Taşcıer'e Ahmet Özer tepkisi
09:23 Akaryakıtta yine fiyatlar değişti Biri arttı diğeri azaldı Akaryakıtta yine fiyatlar değişti! Biri arttı diğeri azaldı
09:02 MasterChef yarışmacısının yüzüne kızgın yağ döküldü MasterChef yarışmacısının yüzüne kızgın yağ döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 22:16:00. #1.11#
SON DAKİKA: Nazilli'de Kaza: 2 Yaralı, 1 Ağır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.