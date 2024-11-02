Nazilli\'de Kaza: 2 Yaralı, 1 Ağır

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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Yeni Sanayi Mahallesi Şehit Naci Ülker Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sanayi Kavşağı istikametine doğru gitmekte olan Suat K. yönetimindeki 09 ANR 362 plakalı otomobil, 501 sokağa dönüş yapmak isteyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 20 ALS 665 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada Suat K. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Mehmet Uysal, otomobilin takla atması sonucu yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen 20 ALS 665 plakalı otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçarken, aynı otomobilde tamirci olduğu ve sürücüyü tanımadığını iddia edilen M.Ç. ise tedaviyi kabul etmedi. M.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ağır yaralan Suat K. ve yolcu konumunda bulunan Mehmet Uysal, olay yerine gelen ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kazaya ilgili soruşturma sürüyor.