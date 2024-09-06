Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonet, otomobil ve motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İ.A. idaresindeki 01 JA 916 plakalı kamyonet, Cumhuriyet Mahallesi 187 Sokak ile 284 Sokak kesişimindeki kavşakta, M.C'nin kullandığı plakası henüz belirlenemeyen motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, A.B. yönetimindeki 09 AFR 185 plakalı otomobile çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü M.C. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Nazilli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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