Nazilli\'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
İsabeyli Mahallesi Aydın-Denizli kara yolunda, A.Ç. idaresindeki 64 AU 225 plakalı hafif ticari araç, A.B.G'nin kullandığı 09 JD 286 plakalı otomobille çarpıştı.
Kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki M.Ç, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?