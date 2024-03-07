Nazilli\'de trafik kazası: Bir kişi yaralandı

Bosch Ev Aletleri ve İstanbul Modern İş Birliğiyle Gerçekleştirilen 'Bir Hayalin İzinde' Projesi Tanıtıldı

Bosch Ev Aletleri (BHS) ve İstanbul Modern iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Bir Hayalin İzinde' projesi, kız öğrencilerin yaratıcı ve cesur rol modelleriyle buluşmayı hedefliyor. Proje kapsamında İstanbul'un farklı ilçelerindeki devlet okullarında 40 kız öğrenci çeşitli eğitimler alıyor. Bu projenin yanı sıra Bosch Ev Aletleri, kız çocuklarının eşitlikçi bir şekilde yetişmesini desteklemeye devam edeceğini belirtti.