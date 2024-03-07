Nazilli\'de trafik kazası: Bir kişi yaralandı

Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İ.A. idaresindeki 09 AIY 411 plakalı hafif ticari araç, Polis Okulu Kavşağı'nda, A.A'nın kullandığı 09 AKC 748 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet yola savruldu.
Yaralanan A.A, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Düzce Üniversitesi'nde Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM) ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) işbirliğiyle 'Dünya Kadınlar Günü İlham Veren Başarı Hikayeleri' paneli düzenlendi. Panelde, başarılı kadınların hikayeleri ve rol modellerin önemi ele alındı.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Konya Tarım Fuarı'nda stantları gezdi. Çetin, tarım fuarlarının önemini vurgulayarak, tarım güvenliği ve trafik güvenliği konularında bilinçlendirme çalışmalarının yapıldığını belirtti. Ayrıca, traktörlerin karıştığı ölümlü ve yaralamalı kazaların azaldığına dikkat çekildi.
Paris Moda Haftası'nda, 2024/2025 Sonbahar-Kış dönemi için tasarlanan hazır giyim koleksiyonları sergilendi. Moda dünyasının önde gelen tasarımcıları, Paris'te düzenlenen etkinlikte yeni sezonun trendlerini ve tarzlarını tanıttı.
Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı Sağlıcak Köyü'nde ikamet eden M.A'ya ait 10 adet küçükbaş hayvan kayboldu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucunda kaybolan hayvanlar, kayalık ve otluk arazide bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletindeki Lushan Dağı'nda zirveden aşağıya süzülen bulutlar şelaleyi andıran görüntüler oluşturdu.
Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerce belirlenen adreslerde 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 10 fişek ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i savcılıktan, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.
Bosch Ev Aletleri (BHS) ve İstanbul Modern iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Bir Hayalin İzinde' projesi, kız öğrencilerin yaratıcı ve cesur rol modelleriyle buluşmayı hedefliyor. Proje kapsamında İstanbul'un farklı ilçelerindeki devlet okullarında 40 kız öğrenci çeşitli eğitimler alıyor. Bu projenin yanı sıra Bosch Ev Aletleri, kız çocuklarının eşitlikçi bir şekilde yetişmesini desteklemeye devam edeceğini belirtti.
Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, konargöçer olarak adlandırılan dilencilere yönelik çalışma başlattı. Farklı illerden gelerek ailece otomobil içerisinde konaklayan dilenciler şehir dışına gönderildi.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Suluköy mahallesi sakinleriyle bir araya gelen AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, halkın makamı olacaklarını söyledi.
AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Taşkın, deprem sonrası yaraları sarmak ve yeni çarşı çalışmalarını hızlandırmak için çaba gösterdiklerini belirtti.
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