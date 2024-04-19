Nazilli\'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan 'Küçük Korku Dükkanı' müzikali

Bursa Devlet Tiyatrosu, sezonun iddialı projelerinden olan 'Küçük Korku Dükkanı' adlı müzikalin prömiyerini gerçekleştirdi. Howard Ashman ve Alan Menken'in yazıp bestelediği müzikal, tiyatroseverlerin beğenisini topladı. Müzikal, sezon sonuna kadar Bursa'da sahnelenecek ve daha sonra İstanbul ve Antalya'da da gösterilecek.