Nazilli'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nazilli'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Nazilli\'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, plakasız motosiklet ile panelvan çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı ve Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

19.04.2024 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yeni Sanayi Mahallesi 1002 Sokak'ta, Y.G. idaresindeki plakasız motosiklet E.P'nin kullandığı 34 PRF 18 plakalı panelvanla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Y.G. yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, panelvanla motosikletin çarpışması ve motosikletin sürücüsünün yola savrulması yer alıyor.

Kaynak: AA

Motosiklet, Nazilli, trafik, Aydın, Güvenlik Kamerası, Trafik, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nazilli'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan 'Küçük Korku Dükkanı' müzikali
    10:43 Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan 'Küçük Korku Dükkanı' müzikali

    Bursa Devlet Tiyatrosu, sezonun iddialı projelerinden olan 'Küçük Korku Dükkanı' adlı müzikalin prömiyerini gerçekleştirdi. Howard Ashman ve Alan Menken'in yazıp bestelediği müzikal, tiyatroseverlerin beğenisini topladı. Müzikal, sezon sonuna kadar Bursa'da sahnelenecek ve daha sonra İstanbul ve Antalya'da da gösterilecek.

  • Konya'da bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olan sürücü kaçtı
    10:42 Konya'da bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olan sürücü kaçtı

    Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyonun çarptığı bisikletli hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazada hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü evine götürmek için aldığı ekmeklerle geride kaldı. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

  • Mudanya'da yapılan radar hız denetimlerinde 20 sürücüye 81 bin lira ceza
    10:41 Mudanya'da yapılan radar hız denetimlerinde 20 sürücüye 81 bin lira ceza

    Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, Bursa Asfaltı Mudanya istikametinde gerçekleştirdikleri denetimlerde aşırı hız yapan sürücülere cezai işlem uyguladı. Denetimlerin halkın güvenliği açısından önemli olduğu vurgulanırken, 20 sürücüye toplamda 81 bin lira ceza kesildi. Emniyet güçleri, denetimlerin devam edeceğini belirtti.

  • Ermenek'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
    10:41 Ermenek'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

    Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesi girişinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

  • İnegöl'deki Sandalye Fabrikasında Yangın
    10:41 İnegöl'deki Sandalye Fabrikasında Yangın

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir sandalye fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve çalışanların müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangınla ilgili polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.

  • Adıyaman'da Otomobil Tarlaya Yuvarlandı: 2 Yaralı
    10:41 Adıyaman'da Otomobil Tarlaya Yuvarlandı: 2 Yaralı

    Adıyaman'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, taklalar atarak tarlaya yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Kütahya Belediye Başkanı İsraf Kültürüne Son Verecek
    10:39 Kütahya Belediye Başkanı İsraf Kültürüne Son Verecek

    Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, israf kültürünü ortadan kaldırmak için makam araçlarını havuza aldıklarını ve bütün ihaleleri durdurduklarını açıkladı. Başkan Kahveci, usulsüzlük ve yolsuzluklara bulaşanların hesap vereceğini belirtti.

  • Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, vatandaşların rahatı için gece gündüz çalışacak
    10:39 Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, vatandaşların rahatı için gece gündüz çalışacak

    Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, belediye dış birimlerini ziyaret ederek çalışmaları değerlendirdi ve gece gündüz çalışacaklarını ifade etti.

  • Antalya'da teleferik kazası sonrası Karadeniz Bölgesi'nde tatbikat yapıldı
    10:38 Antalya'da teleferik kazası sonrası Karadeniz Bölgesi'nde tatbikat yapıldı

    Antalya'da meydana gelen teleferik kazasının ardından Karadeniz Bölgesi'ndeki en uzun mesafeli teleferik tesisinde tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta arıza durumunda mahsur kalan vatandaşların kurtarılması senaryosu uygulandı. İstasyon görevlisi, teleferik sistemlerinin güvenli olduğunu ve kurtarma işlemlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilebildiğini belirtti.


10:06 İşte yıl sonu görülecek dolar kuru Merkez Bankası açıkladı İşte yıl sonu görülecek dolar kuru! Merkez Bankası açıkladı
09:35 İran İsrail’e karşılık verecek mi Açıklama var İran İsrail'e karşılık verecek mi? Açıklama var
08:43 İsrail yalnızca İran’ı vurmamış Gece yarısı Irak ve Suriye’de de patlama sesleri duyuldu İsrail yalnızca İran'ı vurmamış! Gece yarısı Irak ve Suriye'de de patlama sesleri duyuldu
07:18 Tokat’ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
07:14 İsrail’den İran’a misilleme saldırısı İsfahan’ı hedef alan 3 drone imha edildi İsrail'den İran'a misilleme saldırısı! İsfahan'ı hedef alan 3 drone imha edildi
10:37 Arada uçurum var Ülke puanına hangi takımın ne kadar katkı sağladığı belli oldu Arada uçurum var! Ülke puanına hangi takımın ne kadar katkı sağladığı belli oldu
10:10 Şahan Gökbakar’dan Yılmaz Morgül taklidi Şahan Gökbakar'dan Yılmaz Morgül taklidi
10:05 Furkan Nesli Derneği’nde 2 kadını bıçaklayan kadın, adliyede tehditler savurdu: Baş kaldıranın başını keserim Furkan Nesli Derneği'nde 2 kadını bıçaklayan kadın, adliyede tehditler savurdu: Baş kaldıranın başını keserim
09:57 Serhat Akın’dan olay itiraflar: Beni arayıp, İsmail Kartal’ı öv demesinler Serhat Akın'dan olay itiraflar: Beni arayıp, İsmail Kartal'ı öv demesinler
09:40 Sultanbeyli’de feci kaza 2 ölü, 4 yaralı Sultanbeyli'de feci kaza! 2 ölü, 4 yaralı
09:30 AK Parti Grup Başkanvekili’nin lüks saatiyle paylaşımı tepki çekti AK Parti Grup Başkanvekili'nin lüks saatiyle paylaşımı tepki çekti
09:29 Herkes bu kareyi konuşuyor Oyundan alınan Fred’in İsmail Kartal’a verdiği tepkiye bakın Herkes bu kareyi konuşuyor! Oyundan alınan Fred'in İsmail Kartal'a verdiği tepkiye bakın
09:15 TikTok’ta rezillikler bitmiyor 50 yaşındaki kadının paylaşımı büyük tepki çekti TikTok'ta rezillikler bitmiyor! 50 yaşındaki kadının paylaşımı büyük tepki çekti
09:13 Ne diyeceği merak konusuydu İsmail Kartal’dan çok konuşulacak Olympiakos yorumu Ne diyeceği merak konusuydu! İsmail Kartal'dan çok konuşulacak Olympiakos yorumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2024 10:43:42. #1.11#
SON DAKİKA: Nazilli'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement