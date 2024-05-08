Nazilli\'de trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Salih Nuri Aşuk (71) idaresindeki 09 NB 281 plakalı motosiklet, Sanayi Kavşağı mevkisinde trafik akışının durduğu sırada yolun karşısına geçmek için T.K. idaresindeki 09 AFH 346 plakalı tırın önüne geçti.
Aracın hareket etmesiyle motosiklet tırın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, motosiklet sürücüsü Aşuk'un yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Aşuk'un cenazesi, Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kazada motosiklet sürücüsünün kırmızı ışıkta bekleyen tırın önüne geçtiği, motosikleti fark etmeyen tır sürücüsünün hareket ettiği ve motosiklet sürücüsünün tırın altında kaldığı anlar yer alıyor.
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