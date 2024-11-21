Nazilli\'de Yangın, Eğitime Ara Verildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Mastavra İlkokulu'nda çıkan yangın nedeniyle eğitime ara verildi.
Bozyurt Mahallesi'nde sabah saatlerinde okula gelen öğretmenler okulun için yoğun duman bulunması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine okula sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, dumanı tahliye etti.
Yangının elektrik kontağından konferans salonunda gece çıktığının tahmin edildiği öğrenildi.
Konferans salonunun kullanılamaz hale geldiği yangın nedeniyle eğitime pazartesi gününe kadar ara verildi.
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