Nazilli'deki göçükte 3 işçinin ölümüne ilişkin 1 kişi tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde içme suyu isale hattı kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden şantiye şefi S.T. tutuklandı, diğerleri salıverildi.
Yeşil Mahalle'de içme suyu isale hattı kazı çalışması sırasında 14 Temmuz'da meydana gelen göçükte toprak altında kalan 4 işçiden Hacı Doğan kurtarılmış, Celal Yıldırım, Ramazan Okul ve Burusk Şeyhmus Yapıştıran hayatını kaybetmişti.
Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında firmanın saha sorumlusu ve kepçe operatörünün de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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