Nazım Hikmet, Doğumunun 124. Yılında Kadıköy'de Anıldı. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nazım Hikmet, Doğumunun 124. Yılında Kadıköy'de Anıldı.

15.01.2026 23:59  Güncelleme: 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazım Hikmet, doğumunun 124. yılında Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı. Etkinlikte şairin hayatı, sanatı ve toplumsal mirası çeşitli performanslarla öne çıkarıldı. Besteci Fazıl Say’ın özel konseri izleyiciden yoğun ilgi gördü.

Haber: Tuba KARA/ Kamera: Altuğ EKEN

(İSTANBUL) - Nazım Hikmet, doğumunun 124. yılında Kadıköy Belediyesi'nin etkinliği ile anıldı. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ, "Nazım Hikmet, bu ülkenin hafızasında kolay bir yerde durmaz. Hayatı boyunca zorluklarla, yasaklarla, sürgünlerle sınandı. Ama hiçbir zaman sözünden vazgeçmedi. Çünkü onun şiiri, yalnızca güzel dizelerden ibaret değildi; insan onuruna, özgürlüğe ve barışa duyulan derin bir inançtı" dedi. Gecede besteci ve piyanist Fazıl Say'ın özel performansı izleyiciden yoğun ilgi gördü.

Nazım Hikmet, doğumunun 124. yılında Kadıköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen özel bir geceyle anıldı. "Nazım 124 Yaşında" başlığıyla gerçekleştirilen etkinlikte şiir, müzik, dans ve anlatı iç içe geçti; usta şairin düşünsel, sanatsal ve toplumsal mirası çok disiplinli bir program üzerinden ele alındı. Etkinlik, yoğun katılımla Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon'da yapıldı.

Programın düzenleyiciliğini Rutkay Aziz, Tuba Yılmaz, Andaç Sayın, Hüseyin Demir ve Enes Sarı üstlendi. Gecenin anlatıcılığını tiyatro ve sinema oyuncusu Ebru Saçar yaptı. Açılış konuşmalarını Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ ile Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'ndan Zeynep Oral ve Özcan Arca gerçekleştirdi.

Anmada konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ konuşmasında, "Bugün burada, doğumunun 124. yılında Nazım Hikmet'i anmak için bir aradayız. Bir şairi değil sadece; bir vicdanı, bir duruşu, bu topraklardan çıkmış evrensel bir sesi hatırlamak için buradayız. Nazım Hikmet, bu ülkenin hafızasında kolay bir yerde durmaz. Hayatı boyunca zorluklarla, yasaklarla, sürgünlerle sınandı. Ama hiçbir zaman sözünden vazgeçmedi. Çünkü onun şiiri, yalnızca güzel dizelerden ibaret değildi; insan onuruna, özgürlüğe ve barışa duyulan derin bir inançtı. Nazım, aynı zamanda bu kentin şairiydi. Kadıköylüydü. Bu semtin sokaklarını bilen, rüzgarını tanıyan, deniziyle yaşayan bir insandı. Kadıköy, onun için bir adres değil; bir duyguydu, bir hareketti. Bir şiirinde şöyle der: 'Çarpardım Kadıköy'de iskeleye…' Bu dize, Nazım'ı anlatmaya yeter. Bir belediye başkanı olarak şuna inanıyorum: Bir kenti ayakta tutan şey yalnızca yapılar değildir. O kentin sözü, sanatı, hafızasıdır. Nazım Hikmet'i anmak, geçmişe dönük bir saygı duruşu değil sadece; bugün nasıl yaşadığımızla, yarını nasıl kurmak istediğimizle de ilgilidir. (…) Bu anlamlı anmanın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese, başta kıymetli sanatçılarımız olmak üzere tüm sanatçılarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Nazım Hikmet'i, doğumunun 124. yılında; saygıyla, sevgiyle ve bitmeyen bir umutla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Şiir, dans ve müzik aynı sahnede buluştu

Program akışında şiir bölümünü usta oyuncular Vahide Perçin ve Altan Gördüm üstlendi. Dans performansında Mercan Selçuk Dans Topluluğu, Timur Selçuk'un Nazım Hikmet besteleri eşliğinde sahne aldı.

Müzik bölümünde Tarık Akan'ın Çocukları Özel Taş Koleji Müzik ve Korosu yer aldı. Gecenin öne çıkan anlarından biri ise besteci ve piyanist Fazıl Say'ın sahne aldığı bölüm oldu. Say, Nazım Hikmet'in şiirlerinden ilhamla hazırlanan özel performansıyla izleyiciden yoğun ilgi gördü.

Nazım'ın mirası Kadıköy'de yaşatılıyor

Nazım Hikmet'in çocukluğundan sürgün yıllarına uzanan yaşam serüveninde Kadıköy'ün önemli bir yer tuttuğu vurgulandı. Konuşmalarda, şairin ilkokulu Kadıköy'de okuduğu, ilk şiirini Göztepe'de kaleme aldığı, hapishane sonrası yine Kadıköy'de yaşadığı, oğlu Memet'in Kadıköy'de dünyaya geldiği ve ülkeyi terk ettiği 1951 sabahında Kadıköy İskelesi'nden ayrıldığı hatırlatıldı.

Kadıköy Belediyesi'nin Nazım Hikmet'in kültürel mirasını yaşatma yönündeki çalışmaları etkinlik kapsamında yeniden görünür hale geldi. CKM önünde yer alan Nazım Hikmet heykelinin de bu hafızanın bir parçası olduğu kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Kadıköy Belediyesi, Yerel Yönetim, Fazıl Say, Edebiyat, Etkinlik, Kadıköy, Güncel, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nazım Hikmet, Doğumunun 124. Yılında Kadıköy'de Anıldı. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı
Orkun Kökçü’nün Macaristan’a attığı gol, A Milli Takımımız’da yılın golü seçildi Orkun Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, A Milli Takımımız'da yılın golü seçildi
Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı
Tanınmış avukat Ali Aydın’ı başını taşla ezerek öldüren caniden korkunç sözler Tanınmış avukat Ali Aydın'ı başını taşla ezerek öldüren caniden korkunç sözler
Ziraat Türkiye Kupası’nda sürpriz 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
Verdiğiniz sipariş gelmeyebilir 3 günlük grev kararı aldılar Verdiğiniz sipariş gelmeyebilir! 3 günlük grev kararı aldılar

12:18
Ara tatiller kalkıyor mu Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
Ara tatiller kalkıyor mu? Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
11:46
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı Yusuf Tekin’den çok konuşulan iddiaya yanıt
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt
11:34
Survivor’dan elenen Dilan Çıtak’ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
11:32
Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı
Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı
10:53
Derya Çayırgan’ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi
Derya Çayırgan'ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi
10:48
Ünlülere yeni operasyon 5 kişi gözaltına alındı
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 12:42:09. #.0.5#
SON DAKİKA: Nazım Hikmet, Doğumunun 124. Yılında Kadıköy'de Anıldı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.