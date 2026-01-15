Nazım Hikmet, Doğumunun 124. Yılında Kadıköy'de Anıldı.

Haber: Tuba KARA/ Kamera: Altuğ EKEN

(İSTANBUL) - Nazım Hikmet, doğumunun 124. yılında Kadıköy Belediyesi'nin etkinliği ile anıldı. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ, "Nazım Hikmet, bu ülkenin hafızasında kolay bir yerde durmaz. Hayatı boyunca zorluklarla, yasaklarla, sürgünlerle sınandı. Ama hiçbir zaman sözünden vazgeçmedi. Çünkü onun şiiri, yalnızca güzel dizelerden ibaret değildi; insan onuruna, özgürlüğe ve barışa duyulan derin bir inançtı" dedi. Gecede besteci ve piyanist Fazıl Say'ın özel performansı izleyiciden yoğun ilgi gördü.

Nazım Hikmet, doğumunun 124. yılında Kadıköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen özel bir geceyle anıldı. "Nazım 124 Yaşında" başlığıyla gerçekleştirilen etkinlikte şiir, müzik, dans ve anlatı iç içe geçti; usta şairin düşünsel, sanatsal ve toplumsal mirası çok disiplinli bir program üzerinden ele alındı. Etkinlik, yoğun katılımla Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon'da yapıldı.

Programın düzenleyiciliğini Rutkay Aziz, Tuba Yılmaz, Andaç Sayın, Hüseyin Demir ve Enes Sarı üstlendi. Gecenin anlatıcılığını tiyatro ve sinema oyuncusu Ebru Saçar yaptı. Açılış konuşmalarını Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ ile Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'ndan Zeynep Oral ve Özcan Arca gerçekleştirdi.

Anmada konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ konuşmasında, "Bugün burada, doğumunun 124. yılında Nazım Hikmet'i anmak için bir aradayız. Bir şairi değil sadece; bir vicdanı, bir duruşu, bu topraklardan çıkmış evrensel bir sesi hatırlamak için buradayız. Nazım Hikmet, bu ülkenin hafızasında kolay bir yerde durmaz. Hayatı boyunca zorluklarla, yasaklarla, sürgünlerle sınandı. Ama hiçbir zaman sözünden vazgeçmedi. Çünkü onun şiiri, yalnızca güzel dizelerden ibaret değildi; insan onuruna, özgürlüğe ve barışa duyulan derin bir inançtı. Nazım, aynı zamanda bu kentin şairiydi. Kadıköylüydü. Bu semtin sokaklarını bilen, rüzgarını tanıyan, deniziyle yaşayan bir insandı. Kadıköy, onun için bir adres değil; bir duyguydu, bir hareketti. Bir şiirinde şöyle der: 'Çarpardım Kadıköy'de iskeleye…' Bu dize, Nazım'ı anlatmaya yeter. Bir belediye başkanı olarak şuna inanıyorum: Bir kenti ayakta tutan şey yalnızca yapılar değildir. O kentin sözü, sanatı, hafızasıdır. Nazım Hikmet'i anmak, geçmişe dönük bir saygı duruşu değil sadece; bugün nasıl yaşadığımızla, yarını nasıl kurmak istediğimizle de ilgilidir. (…) Bu anlamlı anmanın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese, başta kıymetli sanatçılarımız olmak üzere tüm sanatçılarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Nazım Hikmet'i, doğumunun 124. yılında; saygıyla, sevgiyle ve bitmeyen bir umutla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Şiir, dans ve müzik aynı sahnede buluştu

Program akışında şiir bölümünü usta oyuncular Vahide Perçin ve Altan Gördüm üstlendi. Dans performansında Mercan Selçuk Dans Topluluğu, Timur Selçuk'un Nazım Hikmet besteleri eşliğinde sahne aldı.

Müzik bölümünde Tarık Akan'ın Çocukları Özel Taş Koleji Müzik ve Korosu yer aldı. Gecenin öne çıkan anlarından biri ise besteci ve piyanist Fazıl Say'ın sahne aldığı bölüm oldu. Say, Nazım Hikmet'in şiirlerinden ilhamla hazırlanan özel performansıyla izleyiciden yoğun ilgi gördü.

Nazım'ın mirası Kadıköy'de yaşatılıyor

Nazım Hikmet'in çocukluğundan sürgün yıllarına uzanan yaşam serüveninde Kadıköy'ün önemli bir yer tuttuğu vurgulandı. Konuşmalarda, şairin ilkokulu Kadıköy'de okuduğu, ilk şiirini Göztepe'de kaleme aldığı, hapishane sonrası yine Kadıköy'de yaşadığı, oğlu Memet'in Kadıköy'de dünyaya geldiği ve ülkeyi terk ettiği 1951 sabahında Kadıköy İskelesi'nden ayrıldığı hatırlatıldı.

Kadıköy Belediyesi'nin Nazım Hikmet'in kültürel mirasını yaşatma yönündeki çalışmaları etkinlik kapsamında yeniden görünür hale geldi. CKM önünde yer alan Nazım Hikmet heykelinin de bu hafızanın bir parçası olduğu kaydedildi.