Antalya'da "Nâzım'ın Rüyâsı" Seyirciyle Buluştu

(ANTALYA) - Türk şiirinin evrensel sesi Nazım Hikmet, doğumunun 124'üncü yılında Antalya'da "Nazım'ın Rüyası" gösterisiyle anıldı. Nazım Hikmet'in hayalleri, memleket hasreti ve insanla kurduğu güçlü bağ, Alpdoğan Esenoğlu'nun özgün yorumuyla yeniden hayat buldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, dünya ve Türk edebiyatına sayısız eserler kazandıran büyük şair Nazım Hikmet'i doğumunun 124'üncü yılında Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda düzenlenen "Nazım'ın Rüyası" müzikli gösterisi ile andı.

Sanat yönetmenliğini Alpdoğan Esenoğlu'nun üstlendiği müzikli gösteride şairin yaşamında yer eden önemli kesitler, aşkları, memleket hasreti, devrimci ruhu ve mücadelesi, insanla kurduğu bağ üzerinden anlatıldı. Ünlü şairin, edebiyat literatürüne giren birbirinden özel şiirleri müzik, dans ve tiyatral bir şekilde harmanlanarak sahnelendi.

Seyirciler duygu dolu anlar yaşadı

Gösterim boyunca Nazım Hikmet'in dizeleri kimi zaman gözyaşlarıyla, kimi zaman uzun alkışlarla karşılık buldu. Seyirciler, şiirlere büyük bir içtenlikle eşlik ederken, şairin şiirleri; umut, hasret, özgürlük ve insanlık temaları etrafında sahneye taşındı. Dizeler, oyuncu ve sunucu Alpdoğan Esenoğlu'nun yalın, içten yorumu ile seyirciye ulaştı. Esenoğlu'nun performansı ayakta alkışlandı. Gösteriye anlatımıyla eşlik eden Reyhan Görkan, Nazım Hikmet'in dizelerinden bestelenmiş eserler ise Fatoş Haznedar tarafından seslendirildi. Nazım Hikmet'in bestelenen şiirleri arasında yer alan "Karlı Kayın" ve "Gülhane Parkı" eserlerine telefon ışıklarını yakarak hep bir ağızdan eşlik eden seyirciler unutulmaz bir gece yaşadı.

Programın sonunda CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Cem Oğuz ve daire başkanları gösteri sonunda sahnede oyunculara teşekkür ederek çiçek takdim etti.