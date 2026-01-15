Antalya'da "Nâzım'ın Rüyâsı" Seyirciyle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'da "Nâzım'ın Rüyâsı" Seyirciyle Buluştu

15.01.2026 12:13  Güncelleme: 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk şiirinin büyük ustası Nazım Hikmet, doğumunun 124'üncü yılında 'Nazım'ın Rüyası' gösterisi ile anıldı. Antalya'da düzenlenen müzikli gösteride şairin eserleri, yaşamı ve duygusal temaları sahneye taşındı.

(ANTALYA) - Türk şiirinin evrensel sesi Nazım Hikmet, doğumunun 124'üncü yılında Antalya'da "Nazım'ın Rüyası" gösterisiyle anıldı. Nazım Hikmet'in hayalleri, memleket hasreti ve insanla kurduğu güçlü bağ, Alpdoğan Esenoğlu'nun özgün yorumuyla yeniden hayat buldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, dünya ve Türk edebiyatına sayısız eserler kazandıran büyük şair Nazım Hikmet'i doğumunun 124'üncü yılında Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda düzenlenen "Nazım'ın Rüyası" müzikli gösterisi ile andı.

Sanat yönetmenliğini Alpdoğan Esenoğlu'nun üstlendiği müzikli gösteride şairin yaşamında yer eden önemli kesitler, aşkları, memleket hasreti, devrimci ruhu ve mücadelesi, insanla kurduğu bağ üzerinden anlatıldı. Ünlü şairin, edebiyat literatürüne giren birbirinden özel şiirleri müzik, dans ve tiyatral bir şekilde harmanlanarak sahnelendi.

Seyirciler duygu dolu anlar yaşadı

Gösterim boyunca Nazım Hikmet'in dizeleri kimi zaman gözyaşlarıyla, kimi zaman uzun alkışlarla karşılık buldu. Seyirciler, şiirlere büyük bir içtenlikle eşlik ederken, şairin şiirleri; umut, hasret, özgürlük ve insanlık temaları etrafında sahneye taşındı. Dizeler, oyuncu ve sunucu Alpdoğan Esenoğlu'nun yalın, içten yorumu ile seyirciye ulaştı. Esenoğlu'nun performansı ayakta alkışlandı. Gösteriye anlatımıyla eşlik eden Reyhan Görkan, Nazım Hikmet'in dizelerinden bestelenmiş eserler ise Fatoş Haznedar tarafından seslendirildi. Nazım Hikmet'in bestelenen şiirleri arasında yer alan "Karlı Kayın" ve "Gülhane Parkı" eserlerine telefon ışıklarını yakarak hep bir ağızdan eşlik eden seyirciler unutulmaz bir gece yaşadı.

Programın sonunda CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Cem Oğuz ve daire başkanları gösteri sonunda sahnede oyunculara teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Edebiyat, Antalya, Güncel, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da 'Nâzım'ın Rüyâsı' Seyirciyle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü
Kennedy’den Trump’a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı

14:40
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
14:39
İstanbul’un göbeğinde kendini direğe astı
İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
14:03
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
13:48
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu’nun son hali
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 15:09:04. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da "Nâzım'ın Rüyâsı" Seyirciyle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.