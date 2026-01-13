Nazım Hikmet, Caddebostan Kültür Merkezi'nde Anılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nazım Hikmet, Caddebostan Kültür Merkezi'nde Anılacak

Nazım Hikmet, Caddebostan Kültür Merkezi\'nde Anılacak
13.01.2026 14:13  Güncelleme: 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy Belediyesi, Nazım Hikmet'i doğumunun 124. yıldönümünde Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek özel bir etkinlikle anıyor. Şiir, müzik, dans ve anlatının bir araya geleceği gecede ünlü isimler performans sergileyecek.

(İSTANBUL) - Nazım Hikmet, doğumunun 124'üncü yılında Kadıköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde 15 Ocak Perşembe Saat 20.00'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek özel bir etkinlikle anılacak.

"Nazım 124 Yaşında" başlığıyla gerçekleştirilecek etkinlikte; şiir, müzik, dans ve anlatı, bir araya gelerek, Nazım Hikmet'in düşünsel ve sanatsal mirasına çok disiplinli bir bakış sunacak. Programın düzenleyiciliğini Rutkay Aziz, Tuba Yılmaz, Andaç Sayın, Hüseyin Demir ve Enes Sarı üstlenirken, gecenin sunuculuğunu Tiyatro ve Sinema oyuncusu Ebru Saçar yapacak.

Etkinlik, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ile Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Kurucularından, Yönetim kurulu Üyesi Zeynep Oral ile Vakıf Başkan Vekili Özcan Arca'nın açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Program kapsamında şiir bölümü, usta oyuncular Vahide Perçin ve Altan Gördüm tarafından seslendirilecek. Dans performansında ise Mercan Selçuk Dans Topluluğu, Timur Selçuk'un Nazım Hikmet besteleri eşliğinde sahne alacak.

Müzik bölümünde "Tarık Akan'ın Çocukları" başlığıyla Özel Taş Koleji Müzik ve Korosu izleyiciyle buluşacak.

Gecenin öne çıkan anlarından biri, besteci ve piyanist Fazıl Say'ın sahne alacağı bölüm olacak. Say, Nazım Hikmet'in şiirlerinden ilhamla hazırlanan özel bir performansla izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: ANKA

Kadıköy Belediyesi, Edebiyat, Etkinlik, Kültür, Güncel, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nazım Hikmet, Caddebostan Kültür Merkezi'nde Anılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
Kaygan yol kazaya neden oldu: Yolcu otobüsü demir yüklü tıra çarptı Kaygan yol kazaya neden oldu: Yolcu otobüsü demir yüklü tıra çarptı
Beşiktaş’ta anlaşma tamam Savunmaya dinamo geliyor Beşiktaş'ta anlaşma tamam! Savunmaya dinamo geliyor
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Suriye açıklaması: Yapılacak ilk çağrı... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Suriye açıklaması: Yapılacak ilk çağrı...

16:03
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı
15:14
Bahçeli’nin sözünü hatırlattı Özel’den milyonlarca emekliyi mest edecek maaş önerisi
Bahçeli'nin sözünü hatırlattı! Özel'den milyonlarca emekliyi mest edecek maaş önerisi
15:09
Görüntü Türkiye’den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
14:57
Cesetlerin sokaklara taştığı İran’da bir yetkili ilk kez rakam verdi Ölü sayısı açıklananın 3 katı
Cesetlerin sokaklara taştığı İran'da bir yetkili ilk kez rakam verdi! Ölü sayısı açıklananın 3 katı
14:46
Kayıp Mihriban’ın cesedi ormanda bulundu Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 16:24:02. #7.11#
SON DAKİKA: Nazım Hikmet, Caddebostan Kültür Merkezi'nde Anılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.