Nazım Hikmet, Caddebostan Kültür Merkezi\'nde Anılacak

(İSTANBUL) - Nazım Hikmet, doğumunun 124'üncü yılında Kadıköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde 15 Ocak Perşembe Saat 20.00'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek özel bir etkinlikle anılacak.

"Nazım 124 Yaşında" başlığıyla gerçekleştirilecek etkinlikte; şiir, müzik, dans ve anlatı, bir araya gelerek, Nazım Hikmet'in düşünsel ve sanatsal mirasına çok disiplinli bir bakış sunacak. Programın düzenleyiciliğini Rutkay Aziz, Tuba Yılmaz, Andaç Sayın, Hüseyin Demir ve Enes Sarı üstlenirken, gecenin sunuculuğunu Tiyatro ve Sinema oyuncusu Ebru Saçar yapacak.

Etkinlik, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ile Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Kurucularından, Yönetim kurulu Üyesi Zeynep Oral ile Vakıf Başkan Vekili Özcan Arca'nın açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Program kapsamında şiir bölümü, usta oyuncular Vahide Perçin ve Altan Gördüm tarafından seslendirilecek. Dans performansında ise Mercan Selçuk Dans Topluluğu, Timur Selçuk'un Nazım Hikmet besteleri eşliğinde sahne alacak.

Müzik bölümünde "Tarık Akan'ın Çocukları" başlığıyla Özel Taş Koleji Müzik ve Korosu izleyiciyle buluşacak.

Gecenin öne çıkan anlarından biri, besteci ve piyanist Fazıl Say'ın sahne alacağı bölüm olacak. Say, Nazım Hikmet'in şiirlerinden ilhamla hazırlanan özel bir performansla izleyiciyle buluşacak.