Nazım Hikmet, Doğum Günü İkinci Yıldönümünde Anıldı - Son Dakika
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Nazım Hikmet, Doğum Günü İkinci Yıldönümünde Anıldı

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Türk ve dünya edebiyatının önemli şairlerinden Nazım Hikmet, doğumunun 123'üncü yıl dönümünde Yenişehir'de anıldı. Anma programında Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Hikmet'in eserlerinin nesiller boyu yaşayacağını vurguladı.

15.01.2025 12:50  Güncelleme: 13:17
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(MERSİN)- Türk ve dünya edebiyatının önemli şairlerinden Nazım Hikmet, doğumunun 123'üncü yıl dönümünde Yenişehir'de anıldı. Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Ömrünün büyük bölümünü sürgünlerde geçiren dünya şairi, büyük üstad Nazım Hikmet'i saygıyla anıyoruz" dedi.

Yenişehir Belediyesi, Nazım Hikmet'i, doğumunun 123'üncü yıl dönümünde andı. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Şiir ve Müzikle Nazım" anma programında Ali Diyaroğlu, piyanist Muharrem Karagöz'ün çaldığı eserler eşliğinde Nazım Hikmet şiirlerini seslendirdi.

"Onun şiirleri ve fikirleri nesiller boyu yaşamaya devam edecek"

Anma programına katılan Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Büyük üstad Nazım Hikmet'i saygıyla anıyoruz. Nazım, yalnızca edebiyatımıza değil, dünyaya mal olmuş bir değer. Onun şiirleri ve fikirleri nesiller boyu yaşamaya devam edecek" dedi.

Başkan Özyiğit, sanatçı Muharrem Karagöz ve Ali Diyaroğlu'na da teşekkür etti.

Nazım Hikmet, Doğum Günü İkinci Yıldönümünde Anıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Nazım Hikmet, Doğum Günü İkinci Yıldönümünde Anıldı - Son Dakika

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