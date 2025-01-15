Nazım Hikmet, Doğum Günü İkinci Yıldönümünde Anıldı

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(MERSİN)- Türk ve dünya edebiyatının önemli şairlerinden Nazım Hikmet, doğumunun 123'üncü yıl dönümünde Yenişehir'de anıldı. Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Ömrünün büyük bölümünü sürgünlerde geçiren dünya şairi, büyük üstad Nazım Hikmet'i saygıyla anıyoruz" dedi.

Yenişehir Belediyesi, Nazım Hikmet'i, doğumunun 123'üncü yıl dönümünde andı. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Şiir ve Müzikle Nazım" anma programında Ali Diyaroğlu, piyanist Muharrem Karagöz'ün çaldığı eserler eşliğinde Nazım Hikmet şiirlerini seslendirdi.

"Onun şiirleri ve fikirleri nesiller boyu yaşamaya devam edecek"

Anma programına katılan Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Büyük üstad Nazım Hikmet'i saygıyla anıyoruz. Nazım, yalnızca edebiyatımıza değil, dünyaya mal olmuş bir değer. Onun şiirleri ve fikirleri nesiller boyu yaşamaya devam edecek" dedi.

Başkan Özyiğit, sanatçı Muharrem Karagöz ve Ali Diyaroğlu'na da teşekkür etti.