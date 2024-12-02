Nazım Hikmet\'in \'Kuvayi Milliye\' Eseri Kütüphanelerde Yasaklanmadı

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DEZENFORMASYONLA Mücadele Merkezi (DMM), Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Nazım Hikmet Ran'ın 'Kuvayi Milliye' eserini halk kütüphanelerinde yasakladığı yönündeki iddianın doğru olmadığını açıkladı.

DMM'den yapılan açıklamada, "Bahse konu eser Nazım Hikmet Ran'ın 'Kuvayi Milliye' adlı eseri değil; Nazım Hikmet'in 'Kuvayi Milliye Destanı' şiirini çizgilerle anlatan bir karikatüriste ait çizgi roman versiyonudur. Söz konusu kitapta cinsel içerikli tasvirlerin yer aldığı sayfalar bulunmaktadır. Bu nedenle kitabın her yaş grubundan vatandaşın faydalandığı kütüphanelerde genel erişim alanında bulundurulması uygun görülmemiştir. Eser, çocukların erişim sağlayamayacağı bir şekilde kütüphanelerde yer almaya devam etmektedir. Nazım Hikmet'in şiirlerinin yer aldığı 'Kuvayi Milliye' veya 'Kuvayi Milliye Destanı' başlıklı eserlerin farklı baskıları başta olmak üzere Nazım Hikmet'e ait onlarca eserin binlerce nüshası kütüphanelerde herkes tarafından erişilebilir ve ödünç alınabilir durumdadır" denildi.