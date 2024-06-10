Nazım Hikmet\'in ölüm yıl dönümü etkinlikleri düzenlendi

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Türk edebiyatının usta şairi Nazım Hikmet'i ölümünün 61. yıl dönümünde Altıeylül Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi Ayyıldız Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen etkinliklerle andı.

Vefatının 61. yıl dönümünde Nazım Hikmet Ran'ı sevgi ve saygıyla andıklarını ifade eden Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Hikmet'in dizelerini okudu, etkinlik öncesinde Nazım Hikmet'in şiirlerini okuyan öğretmenleri tebrik etti.

Etkinliğe Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Erden Köybaşı, gençler ve vatandaşlar katıldı.