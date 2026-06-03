Nazım Hikmet Moskova'da Anıldı

Şair Nazım Hikmet Ran, ölümünün 63. yılında Rusya'nın başkenti Moskova'daki mezarı başında törenle anıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği himayesinde, Rus-Türk İş İnsanları Birliği (RTİB) ve Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı işbirliğinde Novodeviçi Mezarlığı'nda tören yapıldı.

Törende, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in yanı sıra RTİB Genel Müdürü Recep Haki, Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ali Galip Savaşır ile Türk ve Rus vatandaşları hazır bulundu.

Büyükelçi Bilgiç ve vatandaşlar Nazım Hikmet Ran'ın mezarına çelenk ve karanfiller bıraktı.

Anma konuşmalarının yapıldığı etkinlikte, Nazım Hikmet'in şiirleri okundu.