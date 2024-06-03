Nazım Hikmet Ran\'ın Ölüm Yıl Dönümü Anma Töreni Düzenlendi

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(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi ve Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı iş birliğiyle usta şair ve yazar Nazım Hikmet Ran'ın ölümünün 61. yıl dönümü nedeniyle Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda bir anma töreni düzenledi. Törene katılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Nazım Hikmet'in güzel günlerin geleceğine dair beslediği umudunu kendilerine örnek aldıklarını kaydederek, "Hep bir ağızdan sevinçli bir destan okur gibi yaşamanın güzelliğini hep beraber tadacağız" dedi.

Usta şair ve yazar Nazım Hikmet Ran, ölümünün 61. yıl dönümünde Beşiktaş Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda anıldı. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı ile Beşiktaş Belediyesi ortaklığında düzenlenen programa Nazım Hikmet Kültür Vakfı Başkanı Rutkay Aziz, Başkan Akpolat, Nazım Hikmet Kültür Vakfı Başkan Vekili Özcan Arca, Nazım Hikmet Kültür Vakfı üyesi Zeynep Oral, sanatçılar Mazlum Çimen ve Altan Gördüm, CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma programı, sanatçı Rutkay Aziz'in konuşmasıyla başladı. Aziz, Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda bulunan Nazım Hikmet anıtının yapılışında emeği geçenlere teşekkür ederek, usta sanatçıyı ölüm yıl dönümünde saygıyla andığını dile getirdi.

Başkan Akpolat da Nazım Hikmet Ran'ın çok büyük bir şair ve yazar olduğuna değinerek, şunları söyledi:

"Nazım Hikmet'i açıklayan çok güzel bir söz var: 'Nazım Hikmet, Memleket... Memleket, Nazım Hikmet…' Nazım Hikmet'i en iyi ifade edecek belki de yüzlerce cümle yerine geçecek tek cümle bence bu olabilir. Yaşadığı süreç boyunca gencin, yoksulun, işçinin, köylünün yanında olmuş, ezenden değil ezilenden yana olmuş, yaşamanın çok ciddi bir iş olduğunu ifade ederek, sağcısıyla solcusuyla hepimizin memleket sevdalısı olarak ifade ettiğimiz tarihsel bir kişilik. Büyük şairimiz Nazım Hikmet'i tekrar sevgi, saygı ve rahmetle anıyor; hepinizi selamlıyorum."

Başkan Akpolat'ın konuşmasının ardından kürsüye çıkan sinema ve tiyatro oyuncusu Altan Gördüm, Nazım Hikmet'in 'Yaşamaya Dair', 'Tuna' ve 'Akrep Gibisin Kardeşim' adlı ölümsüz şiirlerini seslendirdi.

Mazlum Çimen ve Mehmet Yöntem'in verdiği müzik dinletisiyle devam eden anma programı, katılımcılar tarafından Nazım Hikmet anıtına karanfil bırakılmasıyla son buldu.