Ne Zha 2, Beşinci En Çok Hasılat Yapan Film

BEİJİNG, 15 Mart (Xinhua) -- Çin'in gişe rekorları kıran animasyon filmi "Ne Zha 2", Disney'in "Star Wars: Güç Uyanıyor" filmini geride bırakarak dünya çapında tüm zamanların beşinci en çok hasılat yapan filmi oldu.

Maoyan bilet satış platformunun verilerine göre filmin ön satışlar dahil dünya çapındaki kazancı cumartesi günü itibariyle 15,019 milyar yuanı (yaklaşık 2,09 milyar ABD doları) aştı.

Bu başarıya, filmin 29 Ocak'ta Çin Yeni Yılı'nda gösterime girmesinden sadece 45 gün sonra ulaşıldı.

Böylece tek bir pazarda 1 milyar ABD doları hasılat elde eden ilk film, milyar dolarlık filmlere dahil olan ilk Hollywood dışı yapım ve dünya çapında tüm zamanların en çok hasılat elde eden animasyon filmi unvanlarını kazanan film, başarılarına bir yenisini de eklemiş oldu.