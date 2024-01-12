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Nebi Hatipoğlu, Eskişehirli sporcularla bir araya geldi - Son Dakika
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Nebi Hatipoğlu, Eskişehirli sporcularla bir araya geldi

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Eskişehirli sporcu ve yöneticilerle bir araya geldi. Hatipoğlu, spor camiasının huzurunda tüm profesyonel ve amatör branşlara özel ilgi göstereceklerini söyledi. Ayrıca, Eskişehir'deki sporcuların sorunlarına çözüm bulacaklarını ve altyapı tesislerinde yeni yetenekler yetiştireceklerini belirtti.

Nebi Hatipoğlu, Eskişehirli sporcularla bir araya geldi
12.01.2024 - 14:25,
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Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Eskişehirli sporcu ve yöneticilerle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyon (EASKF) Başkanı Sadri Atam, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, Eskişehirspor Kulübü Başkanı Erkan Koca ve Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri'nin de katıldığı kahvaltı organizasyonunda konuşan Hatipoğlu, "Eskişehir'in, spor camiasının huzurunda söz veriyorum; tüm profesyonel ve amatör branşlara özel ilgi göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Seçim çalışmalarında Eskişehir halkının kendisine ilgisinin yoğun olduğunu ifade eden Hatipoğlu, gösterilen ilgiye layık olacağını belirtti.

Eskişehir'deki sporcuların sorunlarına değinen Hatipoğlu, görev aldığı takdirde hiçbir sorunu ihmal etmeyeceğinin sözünü vererek, şunları kaydetti:

"Öncelikle sporcularımız için şehir içi ring hatları hızla kurulacak hem de ücretsiz yani şehir içindeki ulaşımda sporcularımız ücretsiz seyahat edebilecek. Her yıl en az bir spor kompleksi kuracağız. Sizlere yakışan tesisler kurulacak. Spor kulüplerimizin antrenman dahil yurt içi ve yurt dışı dahil tüm ulaşım masraflarını karşılayacağız. Kulüplerimize yapılan yıllık nakdi yardımları doğru düzgün bir rakama çekeceğiz. Eskişehirspor altyapı antrenörlerinin tüm sorunlarını çözeceğiz. Amatör spor kulüplerimiz için tam donanımlı bir bina yapacağız. Yıkama, ütüleme ve her türlü işinizi burada göreceksiniz. Ayrıca amatör spor kulüplerinin ihtiyacı olan tüm malzemelerini üstüne giydiği kıyafetlerini, topunu ve neyi varsa tamamı spor kulüplerinde eşit olarak, hiçbir ayrım yapmaksızın hepsini belediye tarafından karşılayacağıma söz veriyorum. En önemlisi yetenekli sporcularımızı ileri seviyede destekleyeceğiz. Böylece Eskişehir hızla olimpik sporcu yetiştiren bir ile dönüşecek."

Eskişehir'de yapılan 130 milyon lira değerindeki altyapı tesisine değinen Hatipoğlu, altyapıların mart veya nisan aylarında açılacağını ve tesislerde Eskişehirspor için yeni yetenekler yetiştirileceğini sözlerine ekledi

Kaynak: AA
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