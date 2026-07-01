Nebil Fehmi Arap Birliği Genel Sekreteri Oldu - Son Dakika
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Nebil Fehmi Arap Birliği Genel Sekreteri Oldu

01.07.2026 19:58
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Nebil Fehmi, Arap Birliği Genel Sekreterliği görevine resmi törenle başladı.

Arap Birliği Genel Sekreterliğine seçilen Nebil Fehmi'nin düzenlenen resmi törenle görevi Ahmed Ebu el-Gayt'tan devraldığı bildirildi.

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Fehmi'nin, genel merkez Kahire'de gerçekleştirilen resmi törenle genel sekreterlik görevine başladığı belirtildi.

Törende genel sekreter yardımcıları ve genel sekreterlik yetkililerinin de hazır bulunduğu ifade edildi.

Devir teslim töreninin ardından Fehmi'nin, genel sekreterlik yetkililerinden siyasi dosyalardaki son gelişmelere ilişkin brifing aldığı, ardından gelecek döneme ait öncelikler ile çalışma metodolojisini ele almak üzere genel sekreter yardımcılarıyla bir toplantı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Fehmi'nin, göreve başlamasının ardından Arap ülkelerinin liderlerine kendisine duyulan güvenden ötürü teşekkür mektubu gönderdiği, ayrıca dışişleri bakanlarına da bölgedeki mevcut sınamalarla mücadele, Arap Birliğinin reformu ile ekonomik ve sosyal kalkınma çabalarının güçlendirilmesine yönelik önerilerini içeren resmi birer yazı kaleme aldığı kaydedildi.

Fehmi, Arap Birliğinin 9. Genel Sekreteri oldu

Arap Birliğinin 1945 yılındaki kuruluşundan bu yana 9. Genel Sekreteri olan Nebil Fehmi, teşkilatın tarihindeki 8. Mısırlı genel sekreter oldu.

Birlik tarihinde, Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın İsrail ile barış anlaşması imzalamasının ardından genel merkezin 1979'da Kahire'den Tunus'a taşındığı dönem hariç, genel sekreterler sürekli Mısır'dan seçildi.

Haziran 2013 - Temmuz 2014 döneminde Mısır Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Fehmi, 1999-2008 yıllarında Mısır'ın Washington Büyükelçiliği, 1997-1999 yıllarında ise Tokyo Büyükelçiliği görevlerini yürütmüştü.

Nebil Fehmi'nin babası İsmail Fehmi de Enver Sedat döneminde 1973-1977 yılları arasında Mısır Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunmuştu.

Arap Birliği Konseyi, 22 Haziran'da düzenlenen toplantıda Nebil Fehmi'yi 5 yıl süreyle bu göreve seçmişti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nebil Fehmi Arap Birliği Genel Sekreteri Oldu - Son Dakika

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