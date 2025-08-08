Necat Nasıroğlu Hatıra Ormanı Açıldı

Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsünde yer alan Necat Nasıroğlu Hatıra Ormanı Peyzaj ve Yürüyüş Yolu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Batman Valisi Ekrem Canalp, törende yaptığı konuşmada, bugün dikilen her ağacın geleceğe bırakılan bir hatıra olduğunu belirterek, hizmete giren alanın çocukların serin gölgelerinde vakit geçireceği bir yaşam alanına dönüşeceğini söyledi.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da ilk alt yapı düzenlemeleri başladığında bölgede su ve yol olmadığını anımsatarak, "İlk çiviyi biz çaktık. Fakülte ve rektörlük binası ile yolları inşa ettik. Suyu bölgeye ulaştırdık, ağaçlandırmayı gerçekleştirdik. Şimdi öğrencilerimizin ve ailelerimizin hizmetine sunulan bu alan, Batman'a nefes olacak." ifadelerini kullandı.

Üniversitenin her geçen yıl büyümeye devam ettiğini anlatan Nasıroğlu, yeni fakültelerin kurulması ve mevcut imkanların geliştirilmesi için girişimlerde bulunduklarını kaydetti.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir ise sadece bir yürüyüş yolu değil aynı zamanda öğrencilerin, ailelerin ve çocukların nefes alabileceği bir alanı hizmete açtıklarını bildirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.