Necati Özkan: 'Cumhur İttifakı el birliğiyle daha güçlü bir CHP iktidarı hazırlıyor'

İBB davasında 'casusluk' suçlamasıyla tutuklanan Necati Özkan, Medyascope'a konuştu. İddianamede Hüseyin Gün'ün casus olarak nitelendirildiğini ancak bu yönde bir ikrar veya kanıt bulunmadığını belirten Özkan, Gün'ün ticari amaçla hareket ettiğini ve dosyada aksini gösteren delil olmadığını söyledi. Özkan, Gün'ün kendisiyle 2019 İBB seçimleri öncesinde bir bilişim projesi için iletişime geçtiğini, projenin amatör ve pahalı olduğunu görünce iletişimi kestiklerini aktardı.

Özkan, Cumhur İttifakı'nın el birliğiyle daha güçlü bir CHP iktidarı hazırladığını savunarak, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde gördüğümüz 'tsunami'nin önümüzdeki seçimlerde çok daha büyük olacağını ve en az 20 yıllık bir CHP iktidarı geleceğini iddia etti. Bu dalganın ülkeyi iyileştireceğini, korku duvarlarını dağıtacağını ve adaleti getireceğini söyledi.