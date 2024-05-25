Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 41. yılında anıldı - Son Dakika
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Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 41. yılında anıldı

Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 41. yılında anıldı

Şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 41. yılında Eyüp Sultan Mezarlığı'nda düzenlenen anma etkinliğiyle yad edildi. İstanbul Valisi Davut Gül, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile Kısakürek'in oğlu Osman Kısakürek ve sevenlerinin katıldığı etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan dualar edildi. Konuşmalarında Kısakürek'in Türkiye merkezli düşünmekten vazgeçmediğini vurgulayan yetkililer, onun bir neslin yetişmesinde ve Türkiye'nin dünya düzenini ortaya koymasında önemli katkıları olduğunu belirttiler.

25.05.2024 12:33
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Şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 41. yılında mezarı başında yad edildi.

Eyüp Sultan Mezarlığı'nda düzenlenen anma etkinliğine, İstanbul Valisi Davut Gül, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile Kısakürek'in oğlu Osman Kısakürek ve sevenleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte dualar edildi.

"Türkiye merkezli düşünmekten hiçbir zaman vazgeçmemiştir"

Törende konuşan Davut Gül, bir neslin yetişmesinde Kısakürek'in çok önemli katkıları olduğuna dikkati çekerek, "Sadece bir neslin yetişmesi değil aynı zamanda sonraki nesillere de ilham kaynağı olan, hepimizin başucu kitaplarından bir tanesine imza atan, mutlaka okuduğumuz, fikirlerinden etkilendiğimiz üstadın ölüm yıl dönümünde bir araya geldik. Mekanı cennet olsun. Makam-ı ali olsun. Rabbim cennetinde buluştursun." dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ise Kısakürek'in bir fikir adamı olarak çok sayıda insana ışık tuttuğunu belirterek, "Türkiye merkezli düşünmekten, Türkiye merkezli dünya düzenini ortaya koyabilmek için fikirleri, şiirleri, konferanslarıyla onca mahalle baskısına rağmen hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Üstad Necip Fazıl deyince benim aklıma hep şu gelir: 'Üzülme, bu davanın sahibi haktır. Hak olan davada zafer muhakkaktır.' Ayasofya'nın minarelerindeki beyaz güvercinler olarak Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okunduğunda ve namaz kıldığımızda aklımıza ilk gelecek şeylerden bir tanesi bu olsun. Kendisini rahmetle minnetle şükranla yad ediyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 41. yılında anıldı - Son Dakika

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