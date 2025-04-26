Necla Özçelik'ten İlham Veren Çanta Hikayesi

İnternetten hasır çanta yapmayı öğrenen girişimci şimdi kursiyerlerini eğitiyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 50 yaşındaki Necla Özçelik, evinin bir köşesinde başladığı çanta üretim işini hem dükkana hem internete hem de yurt dışına taşıdı. Şimdi hem kurs veriyor hem kadınlara ilham oluyor.

Necla Özçelik, dört yıl önce tamamen kendi imkanlarıyla başladığı bu serüveni şu sözlerle anlattı, "Bu işe 4 sene önce başladım. Evde başladım. İnternette videoları izleyerek çanta yapmaya başladım ve büyük bir rağbet gördü. Oradan satışa başladım, sosyal medya hesabı açarak. Sonradan dükkanı açtım, küçük bir dükkanım vardı. Orada ufak tefek hem de hobi olarak başladım. Sonradan dükkanımı büyüttüm."

Yurt dışına satış yaptı, şimdi de eğitim veriyor

Ürünlerine sadece Zonguldak'ta değil, Türkiye'nin farklı şehirlerinde ve yurt dışında da ilgi olduğunu vurgulayan Özçelik, "İnternet satışlarım gerek, gerek fuarlara gittiğim orada satış, bir de yurt dışına bir satış yaptım. Sonradan ev hanımlarına kurs vermeye başladım. Orada da büyük bir rağbet gördüm" dedi.

"Kadınlara hep destek oldum"

Sadece çanta üretmekle kalmayan Necla Özçelik, kadınlara ilham olan bir rol model haline geldi. Hem kurs veriyor hem malzeme satıyor hem de kadınların ürettiği ürünleri sergilerde satmalarını sağlıyor. Özçelik, "Hem şimdi malzeme satıyorum. Hem de kursa kursiyerlere gösteriyorum. Şimdi ev hanımları yaptığı çantayı da böyle sergilerde satıyoruz. Fuarlarda satıyoruz. Onlar da para kazanıyor. Ailelerine maddi destek oluyorlar" diye konuştu.

"Bence her insan bir şeyler üretmeli"

Kendi hayat felsefesini de paylaşan Özçelik, üretmenin önemine dikkat çekerek şöyle dedi:

"Çalışkan biriyim daha doğrusu. Hiç duramıyorum, evde de öyle. Kadınlara da hep o yönden destek oldum, gelin yapalım üretelim diye. İşte öyle oldu. Bence her insan bir şeyler üretmeli, kendine güvensinler. Her şeyi yapabilirler bence bayanlar.