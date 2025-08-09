Necmettin Erkan Köylerdeki İhtiyaçları Dinledi

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, köy ziyaretleri yaparak talepleri dinledi.

Erkan, yazılı açıklamasında, Akçakent, Çiçekdağı ve merkez ilçeye bağlı köyleri kapsayan yoğun bir ziyaret programı gerçekleştirdiklerini, muhtar ve köydeki vatandaşlarla görüştüklerini ifade etti.

Köylerin öncelikli ihtiyaçlarını görüştüklerini belirten Erkan, altyapıdan ulaşıma, tarımsal desteklerden sosyal ihtiyaçlara kadar pek çok konuda gerekli adımların atıldığını aktardı.

Taleplerin çözümü noktasında takipçisi olacaklarını vurgulayan Erkan, şunları kaydetti:

"Devletimizin imkanlarını köylerimizle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Köylerimizde muhtarlarımız ve orada yaşayan vatandaşlarımızla karşılıklı istişareler yapıyoruz. Öne çıkan ihtiyaçları kapsamlı şekilde değerlendiriyoruz. Köylerimizin her birini birer değer olarak görüyoruz. Talepleri tek tek not alıyor, ilgili kurumlarımızla koordineli biçimde çözüme kavuşturuyoruz. Kırşehir'in yakın uzak tüm köylerinde her vatandaşımızın yanındayız."

Ziyaretlere, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yasin Özcan ve İl Genel Meclis üyeleri de katıldı.