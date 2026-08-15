Nefes Darlığına Ameliyatsız Çözüm - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nefes Darlığına Ameliyatsız Çözüm

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

75 yaşındaki İsmet Toker, balon anjiyoplasti ile kronik pulmoner emboli nedeniyle rahat nefes alıyor.

Kronik pulmoner emboli nedeniyle uzun süredir nefes darlığı yaşayan 75 yaşındaki İsmet Toker, akciğer damarlarına uygulanan ameliyatsız balon anjiyoplasti tedavisiyle yeniden rahat nefes almaya başladı.

Akciğer embolisi sonrasında damarlarda kalan pıhtıların zamanla kronikleşerek tıkanıklığa yol açması sonucu gelişen kronik pulmoner emboli hastalığı, yaşamı ciddi şekilde tehdit ediyor.

Toplumda 100 binde 3 gibi son derece nadir görülen ve ölüm riski yüksek olan hastalık, Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyatsız balon anjiyoplasti yöntemiyle tedavi ediliyor.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ümit Bulut ve ekibi tarafından uygulanan yöntemle hastaların nefes darlığı şikayetleri aşamalı operasyonlarla ortadan kaldırılıyor.

Bulut'un tedavisini yürüttüğü 75 yaşındaki kronik pulmoner emboli hastası İsmet Toker'in de 6 seansta tıkalı akciğer damarlarının büyük bir kısmı açıldı. Artık rahat nefes alabilen Toker'in yaşam konforunda da belirgin bir iyileşme sağlandı.

Dr. Ümit Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önceden akciğer embolisi geçiren hastalarda damardaki pıhtının tam olarak erimemesi nedeniyle kronik bir süreç yaşandığını belirtti.

Bunun da akciğerdeki basınç artışına yol açtığını ve hastada nefes darlığı şikayeti oluştuğunu aktaran Bulut, "Bu hastalık aslında ölümcül ve nadir görülen bir hastalık. Toplumda yaklaşık 100 binde 3 gibi bir oranı var. Yani Türkiye'de yaklaşık 3-4 bin arası bir hastamız var. Bu hastaların, işlem yaparak ömrünü uzatıyoruz." dedi.

"Akciğer embolisi geçiren hastaların kontrole gitmeleri gerekiyor"

Bulut, hastaların anjiyo yöntemiyle akciğer damarlarına ulaşıldığını, kateter ve balon vasıtasıyla damarlara tek tek girilerek akciğer basıncını düşürdüklerini anlattı.

İşlemle nefes alması rahatlayan hastanın konforunun arttığını ve ölüm riskinin azaldığını vurgulayan Bulut, şöyle devam etti:

"Hastaların yüzde 75'inde pulmoner emboli öyküsü oluyor. Ancak yüzde 25'inde hiçbir öykü olmadan da olabiliyor. Hastaların yaş skalası çok geniş, müdahale ettiğimiz 18 yaşından 85 yaşına kadar hastamız var. Genelde hastalar kronik süreç geçirip herhangi bir teşhis konulmadığından dolayı gelişiyor. Özellikle akciğer embolisi geçiren hastaların kontrole gitmeleri ve bunun teşhisi konulması gerekiyor. Teşhis koymak biraz zor. Çünkü bu konuda uzmanlaşmış merkezlere gitmek önemli."

Bulut, akciğerin hareketli bir organ olduğunu, nefes alıp verirken değiştiğini dile getirerek, "İçerideki malzemelerinizi yönetmekte güçlük çekiyorsunuz. Bu yüzden aşırı bir deneyim gerekiyor. Aynı zamanda akciğer çok hızlı kanayan bir organ. Bizim kullandığımız teller orada kanamaya yol açabilir. Bu yüzden tecrübe çok önemli bu konuda." diye konuştu.

İşlemin daha kısa seanslarda yapılabileceğini belirten Bulut, şunları söyledi:

"Ancak akciğerde birçok damarımız var ve hastalarda böbrek hasar riski oluştuğu için seansları kısa tutmak zorundayız. Bir seansta ortalama 5-6 damar açılabiliyor. Seans seans yaptığımızda akciğerdeki damarın büyümesini izleyebiliyoruz. Bu da her seansta basıncın düşüşü demek. Basınç düşüşüyle hastaların nefes darlığı seans seans geriliyor."

Bulut, hastadaki tıkalı damar sayısına göre seansların belirlendiğini, bir hastanın 20 damarındaki tıkanıklığın 4-5 seansta açılabileceğini kaydetti.

"Her geçen gün nefesim açılmaya başladı"

Bursa'da yaşayan ve tedavisinin son aşamasına gelen İsmet Toker de hastalığa 2 sene önce yakalandığını, nefes darlığı ve yürümede güçlük şikayetleriyle göğüs hastalıkları bölümüne başvurduğunu, ancak uygulanan tedavilerden sonuç alamadığını dile getirdi.

Toker, Bursa'daki doktorun tavsiyesi üzerine Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldiğini belirterek, "Bir senedir tedavi görüyorum. Son aşamaya gelindi. Yürürken hemen kesiliyordum. Nefes alamıyordum, her işi yaparken oturup dinleniyordum. Dik durursam nefes alırım zannediyordum. Öyle devam ediyordum hayatıma. Ama şu anda elhamdülillah, eskisi gibi sağlığıma kavuştum." ifadelerini kullandı.

İlk işlemden bugüne yaşam kalitesinin arttığını kaydeden Toker, "Her geçen gün nefesim açılmaya başladı. Yorgunluk yavaş yavaş üzerimden gitti." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nefes Darlığına Ameliyatsız Çözüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de 16 yıl sonra bir ilk: Aynı gün içinde 3 kişinin idamı infaz edildi ABD'de 16 yıl sonra bir ilk: Aynı gün içinde 3 kişinin idamı infaz edildi
Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Barışma teklifi reddedilen mimar evi ve kamyoneti ateşe verdi Barışma teklifi reddedilen mimar evi ve kamyoneti ateşe verdi
Lukaku’nun Fenerbahçe’deki forma numarası belli oldu Lukaku'nun Fenerbahçe'deki forma numarası belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 25. yıl mesajı: Türkiye için tarihi bir dönüşüm Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25. yıl mesajı: Türkiye için tarihi bir dönüşüm
Kılıçdaroğlu’ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum Kılıçdaroğlu'ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum

11:25
Endonezya’da 7,7’lik deprem Dehşete düşüren anlar kamerada
Endonezya'da 7,7'lik deprem! Dehşete düşüren anlar kamerada
11:10
Ece Seçkin tüm konserlerini iptal etti Hamile olduğu iddia edilmişti
Ece Seçkin tüm konserlerini iptal etti! Hamile olduğu iddia edilmişti
09:57
Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama İğrenç itiraf geldi
Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama! İğrenç itiraf geldi
09:33
Süleymancıların kara deposu Torbalarca evrakı imha etmişler
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler
08:55
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu
08:30
Resmi Gazete’de yayımlandı: Araç kiralamada sistem baştan aşağı değişiyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Araç kiralamada sistem baştan aşağı değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 11:30:01. #7.12#
SON DAKİKA: Nefes Darlığına Ameliyatsız Çözüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.