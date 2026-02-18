Nehil Sazlığı'ndaki Doğa Güzellikleri - Son Dakika
Nehil Sazlığı'ndaki Doğa Güzellikleri

18.02.2026 10:10
Yüksekova'da buz tutan Nehil Sazlığı'nda çözülme başladı, doğa fotoğrafçıları görüntülüyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde buz tutan Nehil Sazlığı'nda sıcaklığa bağlı çözülme başlarken, hala kısmen buzlu olan alan doğa fotoğrafçıları tarafından dron ile görüntülendi.

Kış aylarında etkili olan soğuk hava nedeniyle büyük bölümü buzla kaplanan Nehil Sazlığı'nda, son günlerde sıcaklığa bağlı çözülme başladı. Yağışların da etkisiyle su seviyesinin arttığı sazlıkta, yüzeydeki buz tabakasının yer yer eridiği görüldü. Kısmen buzla kaplı sazlık alan, doğa fotoğrafçıları Erkan Çapraz ve Rahmi İyinç tarafından dronla görüntülendi. Bölgenin dört mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirten Rahmi İyinç, "Bugün hava biraz soğuk. Sazlığın tabanında biriken suların büyük bölümü halen donmuş halde. Biz de bu manzarayı görüntülemek için buradayız" dedi.

SAZLIKTA 200 KUŞ TÜRÜ

İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta, Demirkonak ve Karlı köyleri arasında bulunan, yaklaşık 200 kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı aynı zamanda 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ile 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescilli.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

