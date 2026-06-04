Nehirde Kaybolan Yaşlı Adam 8 Günde Bulundu - Son Dakika
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Nehirde Kaybolan Yaşlı Adam 8 Günde Bulundu

Nehirde Kaybolan Yaşlı Adam 8 Günde Bulundu
04.06.2026 19:36
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Kahramanmaraş'ta kaybolan 62 yaşındaki Sekman Aktaş, 8 gün sonra nehirde ölü bulundu.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde nehirde kaybolan 62 yaşındaki Sekman Aktaş, Su Altı Arama Kurtarma dalgıçları tarafından arama çalışmalarının 8. gününde ölü bulundu.

Sarıgüzel Mahallesi Ceyhan Nehri Savruk Şelalesi mevkisinde 28 Mayıs Perşembe günü akrabalarıyla balık tutarken dengesini kaybederek suya düşen Aktaş'ı arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ve Adıyaman'dan gelen polis su altı ile Malatya'dan gelen jandarma arama kurtarma ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürdü.

Yaklaşık 40 kişilik ekibin botlarla su yüzeyinde, dalgıçlarla su altında yürüttüğü ve asayiş ekiplerinin kıyıdan destek verdiği 8 günlük çalışma sonucunda Aktaş'ın cesedine düştüğü yerden 4 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.

Yaklaşık 2 metre derinlikte çalılıklara takılmış halde bulunan Aktaş'ın cansız bedeni, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kaynak: AA

28 Mayıs Seçimi, Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Onikişubat, 3. Sayfa, Güvenlik, Ceyhan, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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