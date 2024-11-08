Nejla Birkoç Tahliye Edildi - Son Dakika
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Nejla Birkoç Tahliye Edildi

Nejla Birkoç Tahliye Edildi

İstanbul'daki terör saldırısıyla bağlantılı Nejla Birkoç, adli kontrol şartıyla tahliye oldu.

08.11.2024 16:04
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İSTANBUL Adalet Sarayı'ndaki polis noktasına düzenlenen silahlı terör saldırısına ilişkin davada 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçuyla yargılanan Nejla Birkoç'un tahliyesine karar verildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın C kapısındaki polis kontrol noktasına 6 Şubat 2024'te DHKP-C silahlı terör örgütü tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç, polis tarafından etkisiz hale getirilirken yoldan geçen bir vatandaş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis olmak üzere 6 kişi de yaralanmıştı. Saldırıya ilişkin 19 sanığın ayrı ayrı yargılandığı davalar çerçevesinde olay günü etkisiz hale getirilen terörist Pınar Birkoç'un ablası sanık Nejla Birkoç'un 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nejla Birkoç Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Sanık avukatı ise mahkemede hazır bulundu.

Savunma yapan Nejla Birkoç, "Tutuklandığım ilk gün telefonumu şifresiyle birlikte emniyet yetkililerine verdim. Aradan 9 ay geçti incelenmesi gereken her şey incelenmiştir, bu kişilerle ilgili olan bütün irtibatımda incelenmiştir. Pınar Birkoç'u en son 2024'e girerken yılbaşında görüştüm. Pınar evde kalmıyordu zaten. Necmiye Birkoç'u ise tutuklandıktan sonra cezaevinde ziyarete gittim" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Nejla Birkoç'un yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, İstanbul, 3-sayfa, Mahkeme, Güncel, Hukuk, Polis, Terör, Son Dakika

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