Nekbe'nin 78. Yılı Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nekbe'nin 78. Yılı Kutlandı

11.05.2026 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Nekbe'yi yürüyüşlerle anarak ulusal haklarına sahip çıktılar.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinliler, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 78. yılı dolayısıyla yürüyüş ve etkinlikler düzenledi.

Filistinliler, 15 Mayıs 1948'de İsrail'in topraklarının büyük bölümünde kurulması ve bu süreçte yüz binlerce kişinin yerinden edilmesini "Büyük Felaket" (Nekbe) olarak tanımlıyor.

Nekbe'nin 78. yılı dolayısıyla Nablus, Tulkerim ve Tubas kentlerinde düzenlenen yürüyüş ve etkinliklerde Filistinliler, "Gitmeyeceğiz.. Köklerimiz yıkımınızdan daha derindir" sloganları attı.

Etkinliklere resmi kurumlar, siyasi gruplar, öğrenciler ve çok sayıda kişi katılarak, Filistin bayrakları ve geri dönüş hakkını talep eden pankartlar taşıdı.

Nablus'ta düzenlenen yürüyüşte konuşan Nablus Valisi Gassan Daglas, Filistin halkının Nekbe'yi unutmayacağını ve ulusal haklarından vazgeçmeyeceğini belirterek, İsrail işgalinin "mülteci kimliğini silme çabalarının başarısız olacağını" ifade etti.

Tulkerim'de bir kız okulunda düzenlenen etkinlikte ise katılımcılar ulusal birlik ve geri dönüş hakkına bağlılığın önemini vurguladı.

Programda 1948'den bu yana Filistinlilerin yerinden edilmesini anlatan fotoğraf sergisi de açıldı.

Tubas kentinde ise resmi kurumların da katıldığı merkezi etkinlikte konuşanlar, Filistin halkının geri dönüş hakkı ve bağımsız devlet hedefi başta olmak üzere ulusal haklarına bağlılığını sürdüreceğini kaydetti.

Filistinliler, Nekbe'nin 78. yılı dolayısıyla işgal altındaki topraklarda ve dünyanın çeşitli bölgelerinde her yıl 15 Mayıs'ta yürüyüş ve etkinliklerle anma gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nekbe'nin 78. Yılı Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Husumetlisini silahla yaralayan şüpheli, saklandığı çatı katında yakalanarak tutuklandı Husumetlisini silahla yaralayan şüpheli, saklandığı çatı katında yakalanarak tutuklandı
BBP Genel Başkanı Destici: Tecavüzcülere idam cezası getireceğiz BBP Genel Başkanı Destici: Tecavüzcülere idam cezası getireceğiz
Destici: Emeklimize Kurban Bayramı’nda 10 bin lira ikramiye verelim Destici: Emeklimize Kurban Bayramı'nda 10 bin lira ikramiye verelim
Yaya üst geçidindeki asansör boşluğunda sıkışan 2 çocuk babası genç, hayatını kaybetti Yaya üst geçidindeki asansör boşluğunda sıkışan 2 çocuk babası genç, hayatını kaybetti
Şampiyonluk sonrası Erden Timur’dan Galatasaray’a duygusal mektup Şampiyonluk sonrası Erden Timur'dan Galatasaray'a duygusal mektup
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç’u yine pişman etti Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'u yine pişman etti

16:42
Keban Barajı’nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
16:15
Fenerbahçe’den Salah bombası: Süper Lig’i sallamaya geliyor
Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur
15:57
Fenerbahçe’den Oblak sürprizi
Fenerbahçe'den Oblak sürprizi
15:27
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
14:33
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 16:53:26. #.0.4#
SON DAKİKA: Nekbe'nin 78. Yılı Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.