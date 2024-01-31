Nelson Mandela\'ya ait kişisel eşyaların açık artırması askıya alındı

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CAPE TOWN, 31 Ocak (Xinhua) -- Eski Güney Afrika Devlet Başkanı Nelson Mandela'ya ait 70 parça kişisel eşya için yapılacak açık artırma askıya alındı.

Yerel medyanın Salı günü bildirdiğine göre, Mandela'nın en büyük kızı Makaziwe adına New York merkezli Guernsey's müzayede evi tarafından 22 Şubat'ta yapılması planlanan çevrimiçi açık artırmada Mandela'nın kimlik belgesi ile bazı önemli kişisel eşyalarının satılması planlanıyordu.

Müzayede evi Salı günü internet sitesinde herhangi bir neden göstermeksizin "açık artırmanın askıya alındığını" duyurdu. Ancak Güney Afrika yerel medyası, kararın ülkede özellikle hükümet ve miras koruma kurumundan gelen tepkiler üzerine alındığını belirtti.

Güney Afrika Spor, Sanat ve Kültür Bakanı Zizi Kodwa ise Salı günü yaptığı açıklamada, "Nelson Mandela, Güney Afrika mirasının ayrılmaz bir parçası. Bu nedenle eski devlet başkanı Mandela'nın mirasını korumamız ve yaşamı boyunca yaptığı çalışmalar ile deneyimlerinin gelecek nesiller için ülkede kalmasını sağlamamız önem taşıyor" dedi.

Mandela 2013 yılında 95 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Irk ayrımcılığına karşı mücadele ettiği için yaklaşık 30 yıl hapis yatan Mandela, 1994 yılında Güney Afrika'nın ilk siyahi devlet başkanı olmuştu.