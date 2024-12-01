Nemrut Dağı Kar Altında Güzelliğini Sergiliyor - Son Dakika
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Nemrut Dağı Kar Altında Güzelliğini Sergiliyor

Nemrut Dağı Kar Altında Güzelliğini Sergiliyor

Adıyaman'ın Nemrut Dağı, kar yağışının ardından beyaza büründü. Yerli ve yabancı turistler, kış mevsiminde bu tarihi alanı gezmeye başladı. Kahta Kültür ve Turizm Derneği Başkanı, bölgenin her mevsimde farklı güzellikler sunduğunu vurguladı.

01.12.2024 13:57  Güncelleme: 13:59
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ADIYAMAN'ın Kahta ilçesindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı ve çevresinde bulunan ören yerleri kar yağışının ardından beyaza büründü.

Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen Adıyaman'daki 2 bin 206 metre rakımlı Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Nemrut Dağı'nda kar yağışı ile birlikte yabancı turistler gelmeye başladı. Bölgeye gezmeye gelen İtalyan turist Stafeno Begins özellikle bu mevsimde Nemrut'a gelmek istediğini ve kışın Nemrut tarihi alanının ve manzaranın eşsiz güzellikte olduğunu görmek için geldiğini söyledi.

Kahta Kültür ve Turizm Derneği Başkanı İrfan Çetinkaya da bölgenin her mevsim ayrı güzelliklerinin olduğunu ifade ederek, yerli ve yabancı turistlerin kar yağışı ile birlikte bölgeyi ziyaret etmeleri gerektiğini kaydetti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Nemrut Dağı Kar Altında Güzelliğini Sergiliyor - Son Dakika

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