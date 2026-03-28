Nemrut Dağı\'nda Turizm Sezonu Hazırlıkları

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı'nda, baharın gelişiyle turizm faaliyetlerine yönelik hazırlıklar başladı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, karla kaplı yolların en kısa sürede açılmasıyla Nemrut Dağı'nda yeniden ziyaretçilerin gelebilmesi için hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen 2 bin 206 metre rakımlı Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı'nda baharın gelişi ile birlikte turizm sezonunun başlaması bekleniyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, bölgede incelemelerde bulunarak, 2026 turizm sezonunun en hızlı şekilde açılabilmesi için çalışmaların yoğunlaştırıldığını belirtti.

Bölgedeki ulaşımın sağlanmasının önem taşıdığını vurgulayan Yelken, karla kaplı yolların en kısa sürede açılmasıyla Nemrut Dağı'nın yeniden ziyaretçilere kazandırılacağını ifade etti. Yelken, "Gerekli çalışmalar hızla tamamlanacak. 2 bin 150 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı en kısa sürede ziyaretçilere açılacak. Turizm sezonuna güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyoruz. Nemrut Dağı, 1987'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve her yıl binlerce yerli yabancı turistin ziyaret ettiği önemli bir kültürel miras. Bölgedeki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Adıyaman turizminin canlanması ve ziyaretçi sayısının artmasını bekliyoruz" diye konuştu.