Nemrut Dağı'nda Turizm Sezonu Hazırlıkları
Nemrut Dağı'nda Turizm Sezonu Hazırlıkları

Nemrut Dağı\'nda Turizm Sezonu Hazırlıkları
28.03.2026 12:10
Nemrut Dağı'nda karla kaplı yolların açılmasıyla birlikte bahar turizm sezonu için hazırlıklar sürüyor.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı'nda, baharın gelişiyle turizm faaliyetlerine yönelik hazırlıklar başladı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, karla kaplı yolların en kısa sürede açılmasıyla Nemrut Dağı'nda yeniden ziyaretçilerin gelebilmesi için hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen 2 bin 206 metre rakımlı Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı'nda baharın gelişi ile birlikte turizm sezonunun başlaması bekleniyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, bölgede incelemelerde bulunarak, 2026 turizm sezonunun en hızlı şekilde açılabilmesi için çalışmaların yoğunlaştırıldığını belirtti.

Bölgedeki ulaşımın sağlanmasının önem taşıdığını vurgulayan Yelken, karla kaplı yolların en kısa sürede açılmasıyla Nemrut Dağı'nın yeniden ziyaretçilere kazandırılacağını ifade etti. Yelken, "Gerekli çalışmalar hızla tamamlanacak. 2 bin 150 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı en kısa sürede ziyaretçilere açılacak. Turizm sezonuna güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyoruz. Nemrut Dağı, 1987'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve her yıl binlerce yerli yabancı turistin ziyaret ettiği önemli bir kültürel miras. Bölgedeki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Adıyaman turizminin canlanması ve ziyaretçi sayısının artmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

İran “Hedef olursunuz“ dedikten sonra iki ülkeye saldırdı İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
Kabe’de skandal Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
Tayland’da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti Tayland'da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu’nun maaşını bile belirledi Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun maaşını bile belirledi
Arda Güler’in sevgilisini şaşırtan olay: Ben alışık değilim, ilk kez başıma böyle bir şey geldi Arda Güler'in sevgilisini şaşırtan olay: Ben alışık değilim, ilk kez başıma böyle bir şey geldi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Didem Soydan’dan ilk açıklama Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Didem Soydan'dan ilk açıklama

12:46
Millet kuyumculara hücum etmişti: Dev bankadan altın için çılgın tahmin
Millet kuyumculara hücum etmişti: Dev bankadan altın için çılgın tahmin
12:35
İlişki vaad edip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar
İlişki vaad edip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar
12:10
Galatasaray’da Icardi krizi çözüldü
Galatasaray'da Icardi krizi çözüldü
12:06
İran, ABD’yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız
İran, ABD'yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız
11:37
Hande Erçel’in ifadesi ortaya çıktı Akıllara Hakan Sabancı’nın söyledikleri geldi
Hande Erçel'in ifadesi ortaya çıktı! Akıllara Hakan Sabancı'nın söyledikleri geldi
11:24
MHP’de neler oluyor Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
MHP'de neler oluyor? Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
