Nemrut Kalderası: Kar ve baharın bir arada yaşandığı doğal güzellik - Son Dakika
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Nemrut Kalderası: Kar ve baharın bir arada yaşandığı doğal güzellik

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası, dünyanın ikinci büyük krater gölü olma özelliği taşıyor. Her mevsim ayrı güzellikler sunan kaldera, yazın iç kısmında bahar havası yaşatırken, zirvesinde ise hala kar bulunduruyor. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Nemrut Kalderası, turistlerin ilgisini çekiyor ve fotoğraf sanatçıları için de bir cazibe merkezi haline geliyor.

30.06.2024 17:07
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Nemrut Kalderası'nın bir yanı kar bir yanı bahar

BİTLİS - Zirvesinde dünyanın ikinci büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü'nün yer aldığı Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderasında iki mevsim bir arada yaşanıyor.

Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Nemrut Kalderası doğal güzellikleri ile kendine hayran bırakıyor. Yazı ayrı, kışı ayrı güzel olan mükemmeliyet ödüllü Nemrut Kalderası her mevsim ayrı güzellikler sunuyor. Yaz aylarında bile iki mevsimin bir arada yaşanabildiği olan Nemrut Kalderasının iç kısmında bahar havası yaşanırken, kalderanın yaklaşık 2 bin 500 rakım yüksekteki zirvesinde ise halen metrelerce kar bulunuyor. Doğal güzelliğiyle uzaydaki Astronotların bile dikkatini çekmeyi başaran Nemrut Kalderası Bitlis'in önemli turizm destinasyonlarının başında geliyor. Bu doğal güzelliği zirveden izlemek isteyen doğaseverler ve fotoğraflamak isteyen fotoğraf sanatçıları ise yaz ortasında karlı dağları aşarak bu doğal güzelliğin tadını çıkarıyor. Kaldera içine gelen ziyaretçiler ise kalderanın kendine hayran bırakan görüntüsünün keyfini çıkarıyor. Nemrut Kalderasının bir yanı kar bir yanı bahar görüntüsü ise seyrine tatminsiz görüntüler oluşturuyor.

Kalderanın zirveden muhteşem bir görüntüsü olduğunu belirten Fotoğraf Sanatçısı Oktay Subaşı, kaldera içinin de ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi. Kaldera manzarasının en güzel görülebileceği yerin zirve kısmı olduğunu dile getiren Subaşı, "Kaldera inanılmaz güzel. Kalderanın zirveden görüntüsü muhteşem. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum." Dedi.

Kalderada iki mevsimin bir arada yaşandığını anlatan Dron Pilotu Hakan Okay ise, Kalderada yazın ayrı kışın ise ayrı bir güzellik sunduğunu ifade etti.

Yazın ortasında olunmasına rağmen kalderada halen metreleri bulan kar manzaraları bulunduğunu kaydeden Okay, Nemrut Kalderasının yazın ortasında iki mevsimin bir arada görülebileceği nadir yerlerden biri olduğunu dile getirerek herkesi bu doğal güzelliği yerinde görmeye davet etti.

Öte yandan dronla kaldera içinden ve zirveden görüntülenen Nemrut kalderası seyrine tatminsiz görüntüler sundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Nemrut Kalderası: Kar ve baharın bir arada yaşandığı doğal güzellik - Son Dakika

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