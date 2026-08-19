Nemrut Kalderası Milli Park İlan Edildi - Son Dakika
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Nemrut Kalderası Milli Park İlan Edildi

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Bitlis'teki Nemrut Kalderası, Cumhurbaşkanı kararıyla milli park ilan edildi. Doğal yapı ve biyolojik çeşitliliğin korunması, kontrollü ziyaretçi ağırlama ve sürdürülebilir turizm hedefleniyor. Yerel aktörler karardan memnun.

Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırlarında bulunan Nemrut Kalderası'nın Cumhurbaşkanı Kararı ile "milli park" ilan edilmesi kentte memnuniyetle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile "Nemrut Kalderası Milli Parkı" ilan edilen bölgede, doğal yapının ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının yanı sıra ziyaretçilerin kontrollü şekilde ağırlanması ve alanın sürdürülebilir turizm kapsamında değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Vangölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel, AA muhabirine, kararın sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Nemrut Kalderası'nın milli park statüsüne kavuştuğunu belirten Özel, şunları kaydetti:

"Bu konuda özellikle emeği olan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Valimiz Ahmet Karakaya'ya, diğer kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Sevindirici bir haber. Nemrut Kalderası sadece Bitlis'e ait değil, bütün insanlığın çok önemli bir merkezidir. Kalderada dünyanın en büyük ikinci krater gölü bulunuyor aynı zamanda ülkemizin en büyük krater gölünü kapsıyor. Çok özel bir yer. Bu yerin milli park olması hem turizme açılması hem de gelecek kuşaklara taşınması noktasında oldukça önemli çünkü daha önce kontrolsüz bir kullanım söz konusuydu. Milli park ilan edildikten sonra daha kontrollü kullanılacak."

Nemrut Kalderası'nın bundan sonraki süreçte tanıtımına ve korunmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Özel, "Vangölü Aktivistleri olarak yıllardır Nemrut'un korunması için birçok faaliyet yürüttük, festivaller yaptık ve yürüyüşler düzenledik. Kamuoyunun dikkatini buraya çekmek istedik. Bu eşsiz yer bölgemize, Bitlis'imize ve ülkemize turizm anlamında önemli katkılar sağlayacaktır. Burayı korumak gelecek kuşaklara bırakmak elimizde. Bizler bu anlamda katkı sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Bitlis Nemrut Jeopark Spor Kulübü Sözcüsü Kenan Akın ise Nemrut'un milli park ilan edilmesini büyük bir coşkuyla karşıladıklarını ifade etti.

Akın, "Atılan bu adımların bölgemizin tanıtılmasında turistik açıdan bize katkı sağlayacağını ümit ediyoruz. Kulüp olarak emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

Ailesiyle Nemrut Kalderası'na gelen Vedat Gültepe de "Bu haberi aldığımızda çok mutlu olduk. Biz de gelip görmek istedik. Gerçekten burası çok güzel. Doğası harika. Milli park ilan edilmesinden dolayı çok mutlu olduk. Bu haberin burayı geliştireceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Turizm, Nemrut, Bitlis, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nemrut Kalderası Milli Park İlan Edildi - Son Dakika

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