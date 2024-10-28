Nemrut Kalderası'nda Sonbahar Temizliği - Son Dakika
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Nemrut Kalderası'nda Sonbahar Temizliği

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Aktivistler, Nemrut Kalderası'nda çevre temizliği yaparak doğa bilincine dikkat çekti.

28.10.2024 15:16
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Nemrut Kalderasında sonbahar temizliği yapıldı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçe sınırları içinde bulunan Nemrut Krater Gölü etrafında aktivistler tarafından sonbahar temizliği yapıldı.

Van Gölü Aktivistleri tarafından Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan, doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla ilgi çeken Nemrut Kalderası ile krater gölü çevresinde çöp toplama etkinliği düzenlendi. Van Gölü Aktivistleri Derneği öncülüğünde, dünyanın ikinci ve Türkiye'nin en büyük krateri olan Nemrut Kalderası'nda düzenlenen çevre temizliği etkinliğine aktivistler ile doğaseverler katıldı.

Çevre il ve ilçelerden gelerek, Bitlis'in Tatvan ilçesinde toplanan 50 kişilik çevreci gurup, araçlarla Nemrut Dağı zirvesine çıktı. Burada hatıra fotoğrafı çektiren gurup, "Sonbahar Temizliği Etkinliği" kapsamında Nemrut Kalderası'nda ve krater gölü çevresinde çöp topladı. Dernek üyeleri ve doğaseverler tarafından toplanan çöpler poşetlenerek çöp toplama alanına taşındı. Farkındalık oluşturmak amacıyla "Yeryüzü Cenneti" Nemrut Kalderası'nda çevre temizliği yapan gönüllüler, doğanın korunmasını ve temiz tutulmasını istediklerini belirtti.

Etkinlik hakkında gazetecilere açıklama yapan Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Dilruba Ercan, "Van Gölü AKtivistleri olarak sonbahar temizliğine geldik. Biliyorsunuz nemrut bizim gözbebeğimiz. Çünkü Nemrut Krater Gölü Türkiye'nin krater oluşumlu tek gölüdür. Dünyada da ikinci sırada. Bunun için kıymetli bizim için. Buradaki amacımız da ekosistemi korumak temizliğe dikkat çekmek. Her zaman şunu diyoruz. Temiz çevre temiz bir gelecektir. Doğa harikası bir coğrafyadayız. İster istemez sonbaharın verdiği etkiyle yeşillik yerini sarı renge bıraktı. Böyle olunca da çöpler daha çok ortaya çıktı. İstiyoruz ki doğaya yük olan çöpler sizlere yük olmasın çöplerin yanınızda taşıyın" diye konuştu.

Etkinlik sonrası aktivistler toplanan onlarca torba çöplerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Nemrut Kalderası\'nda Sonbahar Temizliği
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Nemrut Kalderası'nda Sonbahar Temizliği - Son Dakika

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