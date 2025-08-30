Nemrut Krater Gölü Ayı Saldırıları Nedeniyle Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nemrut Krater Gölü Ayı Saldırıları Nedeniyle Kapandı

Haberin Videosunu İzleyin
Nemrut Krater Gölü Ayı Saldırıları Nedeniyle Kapandı
30.08.2025 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Nemrut Krater Gölü Ayı Saldırıları Nedeniyle Kapandı
Haber Videosu

Bitlis'teki Nemrut Kalderası, ayı saldırıları nedeniyle 1-15 Eylül tarihlerinde kapatıldı.

Nemrut Krater Gölü ve Kalderası'nın ayı saldırıları nedeniyle 1-15 Eylül 2025 tarihleri arasında ziyarete kapatıldığı açıklandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarındaki Nemrut Krater Gölü ve Kalderası, ayı saldırıları nedeniyle gündeme gelirken; valilikten yeni bir adım geldi.

ZİYARETE KAPATILDI

Valiliğin kararına göre gök ve kaldera 1-15 Eylül tarihleri arasında ziyarete kapatıldı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Nemrut Kalderası'nda yaşayan ayıların, yaban hayvanı ve yabanıl özellikleri devam eden yırtıcı tür olduğu belirtildi. Ziyaretçilerin 'iyilik' adı altında bu yabani ve yırtıcı hayvanlara yiyecek vermeleri, elle beslemeleri sonucu ayıların beslenme alışkanlıklarının olumsuz etkilendiği ve besin ihtiyaçlarının büyük kısmını ziyaretçilerden temin etmeye başladıkları belirtildi.

"AYILAR ZİYARETÇİLERE SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNMAKTADIR"

"Son günlerde yazılı ve görsel medyada görüldüğü üzere yaban hayvanı olan bir grup ayının alana giren ziyaretçilere saldırdığı gözlemlenmiştir. Bu saldırılar çok tehlikeli bir durum arz etmektedir" ifadesi kullanılan açıklamada, "Her ne kadar alanın tamamında güvenlik önlemlerine yönelik uyarıcı tabelalar yerleştirilmiş, gerekli güvenlik tedbirleri İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından alınmış olsa da alana gelen ziyaretçilerin bazılarının bu yaban hayvanına karşı kendi güvenliklerini tehlikeye düşürecek davranışlar sergiledikleri, uyarı ikaz tabelalarını dikkate almadıkları, ayıları elle beslemeye devam ettikleri ve ayılara yaklaştıkları görülmektedir. Bunun sonucunda ayılar ziyaretçilere saldırı girişiminde bulunmaktadır" denildi.

Kaynak: DHA

Hayvanlar, Güvenlik, 3-sayfa, Tatvan, Bitlis, Nemrut, Güncel, Eylül, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nemrut Krater Gölü Ayı Saldırıları Nedeniyle Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Karan, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nden alacağı sonuçları tahmin etti Ümit Karan, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden alacağı sonuçları tahmin etti
Yine cebini doldurdu İşte Mourinho’nun Fenerbahçe’den alacağı tazminat Yine cebini doldurdu! İşte Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı tazminat
Paylaşım rekoru kırıyor Ümit Özat’ı zora sokacak ’’Mourinho’’ videosu Paylaşım rekoru kırıyor! Ümit Özat'ı zora sokacak ''Mourinho'' videosu
Yorgun Mermiyle Yaralanan Çocuk Hayatını Kaybetti Yorgun Mermiyle Yaralanan Çocuk Hayatını Kaybetti
Bulgaristan’ın bürokratik engeli gurbetçinin hayatına mal oldu Bulgaristan'ın bürokratik engeli gurbetçinin hayatına mal oldu
Öğretmen ev sahibi, 70 yaşındaki kiracısını 500 lira için öldürmüş Öğretmen ev sahibi, 70 yaşındaki kiracısını 500 lira için öldürmüş
Sürpriz yapmak isterken annesini adeta bir servetten ediyordu Sürpriz yapmak isterken annesini adeta bir servetten ediyordu
Tüyleri diken diken eden deney Kimse yerinden oynatamadı, anlayanın gözleri doldu Tüyleri diken diken eden deney! Kimse yerinden oynatamadı, anlayanın gözleri doldu

18:22
İsrail’den Yemen’e ağır darbe Husilerin başbakanı ve çok sayıda bakan öldü
İsrail'den Yemen'e ağır darbe! Husilerin başbakanı ve çok sayıda bakan öldü
17:50
Tom Barrack: YPG artık bizim müttefikimiz oldu
Tom Barrack: YPG artık bizim müttefikimiz oldu
17:40
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibinin atamadığı gol
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinin atamadığı gol
17:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz sonrası yılanın başını koparttık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz sonrası yılanın başını koparttık
16:53
Yusuf Akçiçek’in yeni takımı belli oldu
Yusuf Akçiçek'in yeni takımı belli oldu
16:15
Rekor üstüne rekor kıran altın için çılgın tahmin
Rekor üstüne rekor kıran altın için çılgın tahmin
15:55
Cezmi Baskın’a taciz suçlaması: Asansörde rahatsız etti, gece boyu aradı
Cezmi Baskın'a taciz suçlaması: Asansörde rahatsız etti, gece boyu aradı
15:25
Anıtkabir’deki törenlere damga vuran görüntü: Askerlerin üstleri arandı
Anıtkabir'deki törenlere damga vuran görüntü: Askerlerin üstleri arandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2025 18:27:40. #7.13#
SON DAKİKA: Nemrut Krater Gölü Ayı Saldırıları Nedeniyle Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.