Nemrut Krater Gölü\'nde Bozayılarla Karşılaşma

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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Nemrut Krater Gölü'ne giden vatandaşlar, yol üzerinde karşılarına çıkan bozayıları görüntülüyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası, yılın her döneminde doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Kalderaya gelerek Nemrut Krater Gölü'nün çevresini dolaşan yerli ve yabancı ziyaretçiler, bölgede yaşamlarını sürdüren bozayılarla karşılaşıyor.

Yanlarında götürdükleri yiyeceklerle ayıları besleyen ziyaretçiler, cep telefonlarıyla görüntü almaya çalışıyor.