Nemrut Krater Gölü'nde Büyüleyici Kar Manzarası - Son Dakika
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Nemrut Krater Gölü'nde Büyüleyici Kar Manzarası

Nemrut Krater Gölü, karlı dağlar ve sis bulutlarıyla muhteşem görüntüler sunuyor.

08.12.2024 22:18
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Nemrut Krater Gölü'nün karlı görüntüsü mest ediyor

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçe sınırları içinde bulunan Nemrut Dağı'nda yer alan krater gölü, karla kaplanan dağ manzarasıyla mest eden bir görüntü sunuyor.

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü ve dağı, kar yağışının ardından dronla görüntülendi. Sık sık elle beslenen ayılarıyla gündeme gelen Nemrut Krater Gölü ve karlı dağlar, sis bulutlarıyla birleşince muhteşem görüntüler ortaya çıktı.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' sahibi olan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, drone ile görüntülendi. Karlı dağlar, göl ve sisin birleştiği Nemrut, doğaseverler ve fotoğrafçılar için açık stüdyoya dönüşüyor. Her yıl binlerce turisti ağırlayan Nemrut Krater Gölü, kar yağışının ardından kapanan yolu ile birlikte sezonu kapattı. Mayıs ayına kadar kardan kapalı olan yolları nedeniyle ziyaretçilere de kapalı olan Nemrut, geçtiğimiz günlerde drone ile görüntülendi. Mavi ve beyazın buluştuğu Nemrut'ta sis bulutları da görsel şölen sundu.

Kaynak: İHA

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